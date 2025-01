May mắn có vai trò thế nào trong thành công?

Ban đầu, may mắn là yếu tố xuất hiện mờ nhạt nhưng theo hiệu ứng Matthew, nó sẽ lớn lên với tốc độ rất nhanh và có thể chiếm tới 55% thành công của một người.

Đây là kết luận của giáo sư tâm lý học Tomas Chamorro-Premuzic (ĐH London) kiêm giám đốc sáng tạo của tập đoàn nhân sự ManpowerGroup.

Trong cuốn Why Do So Many Incompetent Men Become Leaders? Tomas cho rằng định nghĩa về may mắn trong suy nghĩ của mọi người thường bị bỏ sót nhiều yếu tố, chẳng hạn nơi bạn sinh ra và cha mẹ bạn là ai.

Nghiên cứu của các nhà khoa học tại khoa Thần kinh học và Hành vi, Đại học Cornell (New York, Mỹ) công bố trên tạp chí Science vào tháng 1/2025, cho thấy may mắn trong những tháng năm đầu đời có thể đóng vai trò quan trọng trong việc định hình thành công lâu dài.

Chuyên gia cho biết, cuộc sống ban đầu kết hợp với môi trường cạnh tranh có thể đặt các cá nhân vào những con đường khác nhau đáng kể, khiến một số người phát triển mạnh trong khi những người khác phải vật lộn vất vả.

Nghiên cứu đi sâu vào nguồn gốc sinh học mà các nhà khoa học gọi là hiệu ứng Matthew, chỉ khái niệm "người giàu càng giàu hơn và người nghèo càng nghèo hơn". Hiệu ứng này cho rằng những cá nhân hoặc nhóm có lợi thế ban đầu có xu hướng tích lũy nhiều lợi ích hơn theo thời gian, trong khi những người có khởi đầu bất lợi lại tụt hậu xa hơn.

Hiệu ứng Matthew đúng trong thế giới tự nhiên nói chung, bao gồm cả loài người. Ví dụ, nghiên cứu chỉ ra trong loài chuột, được biết đến với sự cạnh tranh dữ dội về lãnh thổ và nguồn lực, những con đực giành được lợi thế ngay từ đầu có nhiều khả năng giành được nguồn lực tốt hơn, cải thiện tình trạng thể chất và tăng cơ hội chiến thắng trong các cuộc đấu trong tương lai.

Chu kỳ thành công này tạo ra "hiệu ứng quả cầu tuyết", trong đó những lợi thế ban đầu sẽ liên tục được tích lũy và dẫn đến sự thống trị liên tục. Trong khi đó, những con chuột đực không có lợi thế ban đầu sẽ không giành được quyền thống trị về sau.

Các nhà nghiên cứu lưu ý rằng khi sự cạnh tranh gia tăng, may mắn ban đầu trở nên quan trọng hơn trong việc tìm ra kết quả. Trong môi trường cạnh tranh cao, những lợi thế nhỏ ban đầu dù là may mắn hay hoàn cảnh cũng có thể tạo nên sự khác biệt lớn.

Thùy Linh (Theo MSN)