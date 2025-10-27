Máy Mac tăng doanh số khi Microsoft ngừng hỗ trợ Windows 10

Microsoft ngừng hỗ trợ Windows 10 từ giữa tháng 10, thúc đẩy người dùng nâng cấp lên Windows 11, nhưng cũng có nhiều người chuyển sang máy Mac.

Windows 10, một trong những hệ điều hành phổ biến nhất cho máy tính cá nhân, bắt đầu ngừng nhận được bản cập nhật mới từ ngày 14/10 sau một thập kỷ hoạt động. Điều này giúp một số nhà sản xuất máy Windows tăng doanh số trong quý III/2025. Tuy nhiên, Apple cũng là một trong những bên chiến thắng lớn nhất. Theo hãng nghiên cứu Counterpoint Research, doanh số máy Mac trong quý vừa qua tăng 14,9% so với cùng kỳ năm trước, đứng thứ hai sau Lenovo với 17,4%.

Asus và HP cũng bán được nhiều máy hơn với mức tăng lần lượt 14% và 10%. Dù doanh số Dell giảm 0,9% và một số nhà sản xuất máy tính cá nhân khác cũng đi xuống, thị trường nói chung tăng 8,1% so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu do nhu cầu nâng cấp phần cứng để tương thích với Windows 11 và dự trữ thêm để đề phòng mức thuế nhập khẩu cao của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

MacBook Pro với chip M5. Ảnh: Apple

Tom's Hardware nhận định, sự tăng trưởng của Apple cho thấy có thể nhiều người chuyển sang mua máy Mac thay vì chọn laptop Windows mới, nhất là khi một số thiết bị đủ tốt cho Windows 11 lại không thể cài đặt do thiếu chip bảo mật TPM 2.0.

Một điều đáng chú ý khác là bất chấp nỗ lực quảng bá, máy tính cá nhân AI vẫn chưa thực sự bùng nổ sau hơn một năm ra mắt. Người dùng dường như không chọn máy tính vì tính năng AI, mà chọn vì có thành phần phù hợp với nhu cầu như RAM hoặc dung lượng lưu trữ lớn. Thực

Dù vậy, Counterpoint Research tin rằng doanh số máy tính cá nhân AI sẽ tăng, đặc biệt khi Qualcomm sắp ra mắt chip Snapdragon X2 Elite và Intel đang phát triển kiến trúc đồ họa Xe3.

"Sự phục hồi của thị trường máy tính cá nhân năm 2025 không chỉ là thay thế hệ thống lỗi thời mà còn là sự chuẩn bị cho những gì sắp tới", David Naranjo, chuyên gia tại Counterpoint Research, cho biết. "Nhiều doanh nghiệp đang lựa chọn máy tính cá nhân AI để đảm bảo cho tương lai, ngay cả khi chưa cần ngay những tính năng đó. Chu kỳ đổi mới tiếp theo sẽ được xác định bởi trí tuệ nhân tạo biên (tác vụ được xử lý ngay trên thiết bị phần cứng mà không yêu cầu kết nối), chứ không chỉ là cải thiện hiệu năng".

Thu Thảo (Theo Tom's Hardware)