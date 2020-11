Máy Mac mới không thể dùng card đồ họa ngoài

Loạt thiết bị chạy chip M1 mới ra mắt của Apple sẽ không tương thích eGPU, đồng nghĩa với máy không thể dùng bộ xử lý đồ họa bên ngoài.

Như vậy, MacBook Air mới, MacBook Pro 13 inch và Mac mini sẽ không thể tận dụng một trong những lợi thế lớn nhất của máy tính tích hợp Thunderbolt 3 eGPU. eGPU (External Graphics Processing Unit) là card đồ họa gắn ngoài cho máy tính, có thể kết nối với máy Mac thông qua Thunderbolt 3 để cải thiện hiệu suất đồ họa trong các tác vụ "nặng", chẳng hạn chỉnh sửa video, hình ảnh độ phân giải cao hoặc chơi game.

Máy Mac chạy chip M1 mới không thể sử dụng eGPU. Ảnh: 4kshooters.

Tại sự kiện có tên "One more thing" rạng sáng nay (giờ Hà Nội), Apple đã nhấn mạnh rằng M1 là sản phẩm tự hãng phát triển với kiến trúc bộ nhớ đồng nhất, tức CPU, GPU, bộ điều khiển I/O và các thành phần khác có thể truy cập chung và nằm trên một chip duy nhất. Dựa trên thành phần này, những chiếc máy Mac mới không khác nhiều smartphone hiện nay.

Việc máy không hỗ trợ eGPU Thunderbolt đã được Apple xác nhận với TechCrunch, nhưng không đề cập đến lý do đằng sau. 9to5mac cho rằng, có thể Apple đang ưu tiên phần cứng mới, nhưng cũng không loại trừ khả năng vấn đề liên quan đến những hạn chế về mặt kỹ thuật.

Bên cạnh đó, theo The Verge, những máy Mac dùng M1 cũng không thể nâng cấp RAM vượt quá 16 GB, do chip mới chỉ hỗ trợ mức dung lượng này là tối đa. Nhược điểm này có thể khiến những người dùng chuyên nghiệp cần cấu hình mạnh phải thất vọng và sẽ phải chuyển sang các thiết bị chạy chip Intel vốn hỗ trợ nâng cấp bộ nhớ RAM cao hơn. Đây có thể cũng là lý do khiến Apple còn bán MacBook Pro và Mac mini dùng chip Intel.

M1 là vi xử lý máy tính dựa trên kiến trúc ARM đầu tiên của Apple. Chip được sản xuất trên tiến trình 5nm, được giới thiệu là chip có lõi CPU nhanh nhất thế giới, GPU tích hợp mạnh nhất và hiệu quả sử dụng năng lượng "đáng kinh ngạc" nhờ số bóng bán dẫn tới 16 tỷ, lớn hơn đáng kể so với Apple A14 Bionic dùng trên iPhone 12 (11,8 tỷ bóng bán dẫn).

Bên cạnh đó, M1 cũng có mặt của Apple Neural Engine, giúp tăng tốc các tác vụ máy học (machine learning). Với kiến trúc 16 lõi, chip xử lý có khả năng đạt 11 nghìn tỷ phép tính mỗi giây, tăng hiệu suất máy học nhanh hơn 15 lần. Ngoài ra, với bộ điều khiển Thunderbolt 4 và hỗ trợ USB 4 (tốc độ truyền 40 Gb/giây), chip mới có khả năng tương thích tốt với đa dạng thiết bị ngoại vi hơn.

Bảo Lâm tổng hợp