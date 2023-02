Máy lọc nước Coway Neo Plus đạt chứng nhận mới của NSF

Chứng nhận NSF-JWPA P508 chứng minh máy lọc nước Neo Plus CHP-264L của Coway có khả năng lọc nước đạt tiêu chuẩn cao, ngay cả ở vùng có lưu lượng và áp suất nước thấp.

Mới đây, Coway - đơn vị hàng đầu về giải pháp nâng cao chất lượng cuộc sống tại Hàn Quốc công bố sản phẩm máy lọc nước Neo Plus CHP-264L đạt chứng nhận NSF-JWPA P508 từ NSF - Trung tâm hợp tác về An toàn Thực phẩm và Nước uống của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO). Theo đó, Coway là công ty sản xuất máy lọc nước đầu tiên tại Hàn Quốc được trao chứng nhận này từ NSF.

Sản phẩm nhỏ gọn, phù hợp cho mọi không gian nhà bếp. Ảnh: Coway

Tiêu chuẩn NSF-JWPA P508 đánh giá hiệu suất sử dụng (POU) của hệ thống ở những khu vực có áp suất nước thấp. Tiêu chuẩn này được NSF và Hiệp hội Máy lọc nước Nhật Bản (JWPA) giới thiệu vào tháng 11/2022 nhằm đưa ra các tiêu chuẩn về hiệu suất lọc của máy lọc nước gia đình theo các điều kiện và cơ sở hạ tầng cấp nước khác nhau của khu vực. Để đạt chứng nhận, các sản phẩm phải trải qua thử nghiệm nghiêm ngặt về độ an toàn của vật liệu tiếp xúc với nước uống và khả năng làm giảm chất gây ô nhiễm, cũng như đánh giá kỹ thuật từ phía NSF. Ngoài ra, đơn vị còn trực tiếp kiểm tra các nhà máy sản xuất của công ty để xác minh việc tuân thủ các yêu cầu của tiêu chuẩn.

Là sản phẩm đầu tiên tại Hàn Quốc đạt được chứng nhận này, máy lọc nước Coway Neo Plus CHP-264L đã được chứng minh có khả năng lọc nước đạt tiêu chuẩn cao, ngay cả ở những vùng có lưu lượng và áp suất nước thấp. Đây là kết quả từ những nỗ lực không ngừng của Coway nhằm phát triển các hệ thống lọc phù hợp với từng khu vực có áp suất nước thấp như Malaysia, Thái Lan, Indonesia và Việt Nam.

Theo đại diện hãng, máy lọc nước Neo Plus là một trong những dòng máy bán chạy nhất được ưa chuộng tại thị trường Hàn Quốc và Đông Nam Á nhờ khả năng lọc nước hiệu quả.

Nút quay đơn giản tích hợp 2 chế độ nước lạnh và nước thường. Ảnh: Coway

Sản phẩm được trang bị hệ thống lõi lọc thẩm thấu ngược (RO) Coway có khả năng loại bỏ hiệu quả các chất gây ô nhiễm. Hệ thống cải tiến này lọc được các chất gây ô nhiễm trong nước từ 0,4 nanomet, kích thước bằng một phần mười nghìn sợi tóc người, đồng thời cung cấp lượng nước tinh khiết dồi dào, theo thử nghiệm của NSF.

Máy lọc nước Coway Neo Plus cũng đạt được chứng nhận loại bỏ 100 loại chất độc hại, bao gồm các hợp chất flo hóa hữu cơ nhân tạo, chất phóng xạ tự nhiên như uranium, các kích thích tố môi trường và độc tố tảo.

"Chứng nhận NSF-JWPA P508 là cơ sở giúp khách hàng của chúng tôi tin tưởng vào chất lượng của sản phẩm máy lọc nước Coway Neo Plus CHP-264L từ Coway" Chan Jung Park, Giám đốc Công nghệ - Trung tâm Nghiên cứu của Coway cho biết. "Chúng tôi sẽ tiếp tục phát triển các sản phẩm cải tiến và nghiên cứu hệ thống lọc để cung cấp nguồn nước hợp vệ sinh và an toàn cho người tiêu dùng toàn cầu".

NSF là một tổ chức giám định toàn cầu và độc lập, tạo điều kiện phát triển các tiêu chuẩn, đồng thời thử nghiệm và chứng nhận các sản phẩm cho ngành thực phẩm, nước, khoa học sức khỏe và hàng tiêu dùng để giảm thiểu tác động xấu đến sức khỏe và bảo vệ môi trường. Thành lập vào năm 1944, NSF cam kết bảo vệ sức khỏe và sự an toàn của con người trên toàn thế giới. Hoạt động tại 180 quốc gia, NSF là Trung tâm hợp tác thuộc Tổ chức Y tế liên châu Mỹ/ Tổ chức Y tế Thế giới về chất lượng nước, an toàn thực phẩm và an toàn thiết bị y tế.

Thành lập tại Hàn Quốc vào năm 1989, Coway là công ty dẫn đầu trong lĩnh vực thiết bị gia dụng thân thiện với môi trường với các sản phẩm như máy lọc nước, máy lọc không khí, nắp bồn cầu thông minh và đệm. Các sản phẩm của công ty đạt nhiều giải thưởng quốc tế, chuyên môn cao về lĩnh vực sức khỏe gia đình, thị phần lớn trên thị trường, sự hài lòng của khách hàng và mức độ nhận diện thương hiệu cao. Coway tiếp tục đổi mới bằng cách đa dạng hóa các dòng sản phẩm và đẩy mạnh kinh doanh ở nước ngoài tại Malaysia, Mỹ, Thái Lan, Trung Quốc, Indonesia, Việt Nam, Nhật Bản và châu Âu, dựa trên những thành công đã đạt được tại Hàn Quốc.

Thế Đan