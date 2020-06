Qua điện thoại thông minh, người tiêu dùng biết tình trạng máy lọc nước nhà mình, độ sạch của nước, thời gian thay lõi, có thể gửi yêu cầu bảo hành.

Công việc bận rộn, mỗi lần bảo dưỡng xe máy hay thay thế linh kiện của các món đồ gia dụng trong nhà, vợ chồng anh Lê Chiến, ngụ tại quận 2, TP HCM đều phải ghi ra sổ để biết đến ngày bảo dưỡng hay thay phụ tùng kế tiếp. Cẩn thận vậy nhưng nhiều khi anh chị vẫn quên. "Để xe quá hạn thay nhớt là chuyện thường ngày của tôi. Hay nhiều lần uống nước lọc thấy có mùi clo rất khó chịu, vợ giở sổ ra thì thấy đã quá hạn thay lõi lọc nửa năm. Tệ nhất là nhiều khi để quên sổ ghi chép ở đâu cũng không rõ", anh Chiến chia sẻ.

Vì thế, khi biết thị trường có bán máy lọc nước kết nối Internet, có thể dùng điện thoại thông minh để quản lý thời gian thay lõi chỉ thông qua một ứng dụng tải về trên CH Play hoặc App Store miễn phí, vợ chồng anh Chiến lập tức lên kế hoạch thay thế chiếc máy lọc nước đã dùng lâu năm của gia đình.

Còn anh Trần Cường (ngụ tại Cầu Giấy, Hà Nội) vốn có niềm đam mê với công nghệ cũng quyết định mua máy lọc nước có kết nối Internet để hoàn thiện ngôi nhà thông minh của mình. Không chỉ hệ thống đèn, điện, cửa trong nhà có thể điều khiển từ xa bằng điện thoại, mà tivi, điều hòa, máy lọc nước cũng được anh kiểm soát qua smartphone.

Người dùng có thể giám sát tình trạng máy lọc nước thông qua ứng dụng trên điện thoại dù ở bất cứ đâu, chỉ với một lần kết nối.

Với việc quản lý máy lọc nước qua ứng dụng điện thoại, người tiêu dùng dễ dàng giám sát chất lượng nước lọc.

Để lọc nước, thiết bị đầu tiên quan trọng nhất chính là lõi lọc. Đây là linh kiện tiêu hao và phải thay thế sau một thời hạn sử dụng nhất định, bởi trong quá trình lọc nước, lõi lọc sẽ tích tụ cặn bẩn theo thời gian.

Mạch thông minh trong máy lọc nước sẽ tự động đếm tuổi thọ của linh kiện để trả kết quả về ứng dụng trên màn hình điện thoại, bao gồm thời gian còn lại của lõi lọc và báo động khi lõi lọc đến hạn thay thế. Nhờ thế, trong suốt quá trình hoạt động của máy lọc nước, lõi lọc luôn ở trạng thái hoạt động tốt nhất, chất lượng nước sẽ được đảm bảo.

Không chỉ theo dõi tuổi thọ của lõi lọc, ứng dụng cũng giúp người dùng có thể theo dõi được độ tinh khiết của nguồn nước sau lọc thông qua các chỉ số PI được hiển thị ở các cấp độ khác nhau. Với nhiều dòng máy, ở cấp độ an toàn, tín hiệu sẽ thể hiện màu xanh, người dùng có thể yên tâm sử dụng. Ở cấp độ kém an toàn hơn hoặc không an toàn, đèn sẽ hiển thị màu vàng, màu đỏ. Lúc này, ứng dụng sẽ khuyến cáo người tiêu dùng liên hệ nhà sản xuất để xử lý kịp thời.

Ngoài ra, tình trạng hoạt động của máy lọc nước bao gồm thông tin máy, lịch sử thiết bị, cảnh báo lỗi như nước yếu, rò rỉ nước, mất nước đầu vào... cũng được hiển thị thông qua ứng dụng để sớm phát hiện ra các vấn đề xảy ra.

Người sử dụng có thể uống nước tinh khiết trực tiếp sau khi được lọc qua máy lọc nước có kết nối Internet.

Khi tải ứng dụng, các thông tin về máy lọc nước của người dùng sẽ được quản lý bởi máy chủ, nhờ thế các quyền lợi hậu mãi của người tiêu dùng cũng được quan tâm hơn, bao gồm xác thực chính hãng, kích hoạt bảo hành, kiểm tra thời hạn và các chính sách bảo hành.

Anh Cường cho rằng, việc kết nối Internet cho máy lọc nước không chỉ mang đến sự tiện nghi mà còn nâng tầm bảo vệ cuộc sống nhờ độ chính xác cao và các tính năng trợ giúp người dùng. Để sử dụng máy lọc nước có kết nối Internet hiệu quả, người tiêu dùng chỉ cần lưu ý đừng để điện thoại rơi vào tình trạng hết pin và không có kết nối Internet.

Còn anh Chiến sau khi tham khảo một số dòng sản phẩm đã quyết định chọn máy lọc nước Optimus Pro của Karofi vì phù hợp với nhu cầu và điều kiện của mình. Anh Chiến cảm thấy khá hài lòng. Không dừng lại ở việc kết nối Internet, dòng sản phẩm còn cải tiến hệ thống lõi lọc ứng dụng công nghệ Smax, độc quyền của Karofi với hệ lõi lọc 10 cấp, là sự tổng hòa của công nghệ Smax Duo đối với hệ thống tiền lọc, Smax RO đối với màng RO, Smax Nano đối với hệ thống lõi lọc chức năng.

Máy có thể hoạt động với công suất 20 lít/h, các lõi lọc thô có thời hạn sử dụng đến 12 tháng, màng RO đến 36 tháng, còn lõi lọc chức năng cũng từ 12 tháng trở lên. Để thu được 1 lít nước tinh khiết chỉ mất 0,4 lít nước thải. Nước sau lọc đã được loại bỏ các chất ô nhiễm như tạp chất, rỉ sét, chất hữu cơ, kim loại nặng.

Optimus Pro với thiết kế tủ đứng giúp người dùng dễ chọn vị trí lắp đặt trong nhà, bảo hành 3 năm.

Khi công nghệ trở nên phổ biến trong cuộc sống, thì các "ông lớn" đồ gia dụng cũng bắt kịp trào lưu kết nối Internet này với các sản phẩm như tủ lạnh, máy hút bụi, điều hòa... thông minh. "Karofi không đứng ngoài cuộc. Chúng tôi sẽ còn nghiên cứu nhiều sản phẩm tối ưu hơn nữa cho người dùng, nâng tầm chất lượng cuộc sống, hoàn thiện cho một ngôi nhà thông minh", đại diện Karofi chia sẻ.

Hoàng Anh