Máy lọc không khí cho ôtô giảm 50%

Được chứng nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng của AHAM (US), Ecarf (EU) und Airmid (US), cùng với hệ thống lọc Hepa FY2422, cùng màng lọc than hoạt tính máy lọc không khí Philips AC1214/10, đảm bảo lọc được 99,99% các bụi bẩn trong gia đình, lọc bụi phấn, bụi, vi khuẩn và các hạt cực tím lên đến 0,02μm và thậm chí loại bỏ các mùi và khí từ không khí. Cảm biến đo thông minh chuyên nghiệp với hiệu suất kiểm soát chất lượng không khí, đèn LED phản hồi và chính xác mức PM 2.5 thông qua màn hình kỹ thuật số để chống lại chất lượng không khí trong môi trường gia đình. Sản phẩm có giá ưu đãi 27% còn 6,94 triệu đồng.