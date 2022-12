Máy lau sàn kiêm hút bụi cầm tay giá 18 triệu đồng

Do được trang bị động cơ không chổi than, M12 hoạt động êm hơn so với các model trước như H11 Max hay H12 dù công suất cao hơn. Con lăn có trợ lực điện giúp lau nhà dễ dàng, trong khi chế độ hút nước giúp dọn dẹp các bề mặt bị đổ nước hay dính chất lỏng nhanh chóng. Phần dock sạc có thêm khay đựng hộp chứa bụi và đầu hút nhưng không chiếm nhiều diện tích.