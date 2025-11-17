Máy lau nhà hơi nước và nước nóng đầu tiên của Roborock

Mẫu máy lau nhà cao cấp nhất của Roborock có giá công bố 15 triệu đồng, nhưng giá bán tại các đại lý bán lẻ thấp hơn ba triệu đồng. Sản phẩm cạnh tranh với các mẫu lau nhà không dây cao cấp khác như Tineco S9 Artist Steam, Dreame H15 Pro Heat hay Dyson Wash G1. Đây có thể coi là bản kết hợp của Tineco S9 Artist Steam, Dreame H15 Pro Heat khi có tính năng lau nhà bằng hơi nước nóng của S9 Artist Steam và lau bằng nước nóng của H15 Pro Heat.
Tương tự các model lau nhà ra mắt trong năm nay, sản phẩm có thiết kế gập sát 180 độ với độ dày 12,5 cm và bánh xe nhỏ trên tay cầm để chui vào khu vực thấp như gầm giường, ghế. Bánh xe có trợ lực và sử dụng AI nhận diện hướng đẩy hay kéo và thay đổi hướng quay theo thời gian thực. Trải nghiệm thực tế, việc làm sạch nhẹ nhàng hơn các thế hệ trước. Khi cho thiết bị chui vào gầm giường, người dùng có thể điều khiển tiến lùi, hay chuyển hướng thông qua ứng dụng trên smartphone. Loa ngoài tích hợp phía sau tay cầm, hỗ trợ thông báo bằng tiếng Việt.
Ngoài lau nhà bằng hơi nước 150 độ C và nước nóng 86 độ C, sản phẩm vẫn trang bị tính năng lau nhà bình thường và lau khô nhằm hút nước bị đổ ra sàn.
Chế độ hơi nước sử dụng công nghệ Vapor Flow tạo hơi nước nhiệt độ đến 180 độ C, cao hơn mức 140 độ C của S9 Artist Steam, còn chế độ lau nước nóng có nhiệt độ 86 độ C. Khi sử dụng hai chế độ này, người dùng phải chờ bốn phút để thiết bị làm nóng nước. Thời lượng sử dụng tối đa sau mỗi lần sạc là 60 phút.
F25 Ultra trang bị lưỡi gạt kép giúp chống rối, lông thú cưng hay tóc khi cuốn vào 1/4 con lăn sẽ bị lưỡi gạt tách ra và hút vào hộc chứa. Máy có tính năng giặt con lăn bằng nước nóng 90 độ C. Ngoài ra, trạm sạc cũng tích hợp buồng sấy đối lưu sử dụng quạt không chổi than để thổi khí nóng tới 95 độ C, giúp làm khô con lăn trong 5 phút ở chế độ sấy nhanh và 30 phút khi sấy yên tĩnh. Tính năng sấy nóng giúp con lăn không bị mùi ẩm mốc và người dùng không cần tháo ra để khô tự nhiên như các model không có công nghệ này, nhờ đó trạm sạc cũng nhỏ gọn hơn.
Lực hút của máy lên tới 22.000 Pa - mức cao nhất trên các mẫu máy lau nhà cầm tay hiện nay, đủ để hút sạch bụi mịn, tóc, lông thú và mảnh vụn lớn. Bình nước sạch được chuyển xuống phần đế lau giúp giảm trọng lượng tay cầm và tăng lực ép con lăn để làm sạch tốt hơn. Hộp chứa có thêm một ngăn nhỏ cho dung dịch lau sàn. Thiết bị sẽ tự pha dung dịch và nước sạch, một lần đổ đầy có thể sử dụng 30 ngày.
Hộp đựng nước bẩn và rác được cải tiến chia thành ba phần với cơ chế tách lớp giúp tách riêng nước bẩn, rác và khí, tránh lọt vào động cơ. Đảm bảo máy vận hành tốt, không bị rò rỉ ngược ngay cả khi đặt nằm phẳng.
Các nút bấm trên tay cầm dùng để điều chỉnh chế độ hoạt động, còn ứng dụng Roborock trên smartphone cho phép người dùng chọn chế độ làm sạch, tùy chỉnh lực hút và điều khiển máy di chuyển ở chế độ nằm ngang.