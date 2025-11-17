Máy lau nhà hơi nước và nước nóng đầu tiên của Roborock

Ngoài lau nhà bằng hơi nước 150 độ C và nước nóng 86 độ C, sản phẩm vẫn trang bị tính năng lau nhà bình thường và lau khô nhằm hút nước bị đổ ra sàn.

Chế độ hơi nước sử dụng công nghệ Vapor Flow tạo hơi nước nhiệt độ đến 180 độ C, cao hơn mức 140 độ C của S9 Artist Steam, còn chế độ lau nước nóng có nhiệt độ 86 độ C. Khi sử dụng hai chế độ này, người dùng phải chờ bốn phút để thiết bị làm nóng nước. Thời lượng sử dụng tối đa sau mỗi lần sạc là 60 phút.