Máy laser hỏng gần hai năm, bệnh viện vẫn kê khống 255 bệnh nhân tán sỏi

Đăk LăkMáy laser tán sỏi hỏng gần hai năm nhưng 255 bệnh nhân mổ mở lấy sỏi bị Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên ghi hồ sơ là sử dụng dịch vụ này.

Ông Nay Phi La, Giám đốc Sở Y tế Đăk Lăk, cho biết sự việc được đoàn công tác của Sở phát hiện khi kiểm tra thường quy Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên vào tháng 7. Kết quả kiểm tra cho thấy máy tán sỏi bằng laser của bệnh viện bị hỏng từ tháng 11/2023 đến nay. Có 480 bệnh nhân được phẫu thuật lấy sỏi trong thời gian máy tán sỏi bị hỏng, trong đó 255 bệnh nhân phẫu thuật hở nhưng lại được bệnh viện ghi trong hồ sơ bảo hiểm y tế là dùng máy tán sỏi.

Vụ việc đã được Sở Y tế tỉnh Đăk Lăk chuyển sang cơ quan công an để điều tra làm rõ có hay không trục lợi bảo hiểm và cán bộ bệnh viện "có thông đồng với bên ngoài để bán dây dẫn phục vụ phẫu thuật".

Đại diện Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cho biết đang thành lập đoàn để kiểm tra sức khỏe cho 255 bệnh nhân trên.

Liên quan vụ việc, 4 cán bộ bệnh viện bị cảnh cáo, gần 20 nhân viên bị phạt hành chính vì không báo cáo kịp thời. Trưởng khoa Ngoại - Thận tiết niệu bị cảnh cáo và tạm đình chỉ công tác. Phó khoa bị khiển trách vì có dấu hiệu sai phạm trong quản lý, sử dụng máy tán sỏi laser.

Trần Hóa