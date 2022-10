Máy in laser HP hiệu suất cao cho doanh nghiệp

Máy in HP có thiết kế nhỏ gọn và hiệu năng cao, cho bản in sắc nét, tích hợp sẵn ứng dụng điện thoại giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian in ấn, scan tài liệu.

Thành lập năm 1939, trong suốt hơn 80 năm, HP đã trở thành một trong những hãng công nghệ lớn của thế giới. Kể từ khi ra mắt chiếc máy in laser kích thước để bàn đầu tiên, hãng không ngừng đổi mới và cải tiến sản phẩm, trở thành một trong những nhà sản xuất thiết bị in ấn hàng đầu.

Đối với máy in cho văn phòng, hiệu suất và giá trị sử dụng được đặt lên trước hết. Bên cạnh chất lượng bản in, doanh nghiệp cũng quan tâm tính năng in hai mặt, ưu tiên khả năng tự động với tốc độ nhanh để tiết kiệm thời gian, nâng cao hiệu suất.

Các dòng máy in laser trang bị nhiều tính năng giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu suất. Ảnh: HP

Đơn cử như mẫu máy in M236dw thuộc dòng HP LaserJet M200 với tốc độ in hai mặt tự động hàng đầu phân khúc: 18 mặt tài liệu A4 mỗi phút. Khi in một mặt, tốc độ in lên tới 29 tờ A4 mỗi phút và tốc độ in trang đầu tiên chỉ trong vòng 7 giây.

Đây cũng là lý do ông Lê Yên Thanh - CEO Phenikaa MaaS chọn lựa mẫu sản phẩm này để sử dụng trong doanh nghiệp. Ông Thanh là một trong những gương mặt trẻ được vinh danh trong danh sách "The Forbes Under 30 Asia Class of 2022".

Ông Lê Yên Thanh sử dụng máy LaserJet M236dw. Ảnh: HP

In ấn hai mặt còn giúp tiết kiệm chi phí vật tư và giảm sự cồng kềnh khi lưu trữ tài liệu, điều mà bà Nguyễn Thị Thanh Hiền, giám đốc điều hành công ty Kế toán và Tư vấn VHA đánh giá cao ở máy in HP LaserJet M236dw. Với bộ nhớ lên tới 64 MB, tốc độ xử lý 500 MHz, có thể in tối đa đến 20.000 tờ A4 mỗi tháng, máy hoạt động mạnh mẽ và ổn định, giúp VHA xử lý khối lượng lớn chứng từ hàng ngày của một doanh nghiệp kế toán.

Ngoài ra, máy scan có kích thước nhỏ gọn nhưng công suất lớn như N7000 snw1 thuộc dòng HP ScanJet Enterprise Flow cũng hỗ trợ thúc đẩy tiến trình số hóa tại VHA cũng như những công ty thuộc lĩnh vực kế toán - kiểm toán khác. Mẫu máy này có tính năng scan hai mặt tự động, tốc độ nhanh trong một lần quét, cho phép quét 75 tờ tài liệu một mặt hoặc 150 mặt tài liệu hai mặt mỗi phút. Thiết bị này còn hỗ trợ chuyển bản scan thành nhiều định dạng tập tin, tiện lợi để thao tác cũng như lưu trữ.

Ngoài các tính năng cơ bản, dòng máy in thế hệ mới của HP còn mang lại cho trải nghiệm thông minh với ứng dụng di động HP Smart.

Bà Nguyễn Thị Thanh Hiền sử dụng máy in LaserJet M236dw.

Với ứng dụng thông minh HP Smart, người dùng có thể cài đặt máy in và in tài liệu, scan từ mọi nơi, không cần thông qua máy tính. Với tài liệu đã scan bằng điện thoại, người dùng cũng có thể chọn in ngay bằng máy in HP được kết nối, gửi bản scan về email hay lưu trữ lên đám mây.

Chất lượng in sắc nét góp phần nâng cao trải nghiệm người dùng với những dòng máy in laser HP. Nhờ chất lượng in laser, máy in màu đa chức năng Color Laser 179fnw cho ra bản in có sắc màu rực rỡ, sắc đen phong phú và hình ảnh sắc nét. Máy có khay nạp tài liệu tự động giúp việc scan màu những tài liệu dày, lên tới 40 tờ, trở nên tiện lợi hơn.

CEO Voiz FM, ông Lê Hoàng Thạch sử dụng HP Color Laser 179fnw để duyệt bìa sách.

Máy in màu Color Laser 179fnw hiện sử dụng tại Voiz FM, một doanh nghiệp nổi bật trong lĩnh vực sách nói với nhu cầu duyệt hàng ngàn bìa sách. Còn bà Diệu Anh, giám đốc điều hành của AIM Academy Việt Nam lại yêu thích dòng máy in này bởi tốc độ in nhanh, chi phí mực in thấp hơn và sự đa năng khi có thể in, scan, copy, fax tiện lợi.

Máy in HP còn đáp ứng các tiêu chuẩn của nhãn sinh thái như Energy Star hay Blue Angel về tiết kiệm năng lượng. Tính năng tự động bật, tự động tắt cho phép mẫu LaserJet M236dw sử dụng năng lượng ít hơn đến 20% so với các dòng máy trước đó.

Minh Huy