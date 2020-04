Máy in HP tối ưu hóa nhu cầu người dùng

Không chỉ trải nghiệm in ấn tốt hơn mà các dòng máy in của HP còn đáp ứng tối ưu nhu cầu đa dạng của người dùng.

Cùng với máy tính thì máy in là một thiết bị không thể thiếu trong cuộc sống hiện đại. Chọn thiết bị in ấn tốt không chỉ tiết kiệm cho người dùng, doanh nghiệp một khoản chi phí vận hành đáng kể, mà còn là tối ưu hóa hiệu suất công việc thông qua các bản in nhanh chóng và chất lượng.

Trong đó phải kể đến HP - một trong những hãng sản xuất máy in liên tục nắm bắt, dẫn đầu xu hướng in ấn, đem lại những giải pháp in ấn tốt nhất, phù hợp đa dạng nhu cầu khác nhau. Bộ ba máy in laser mới được hãng cho ra mắt, bao gồm Laser 107, Laser MFP 135 và Laser MFP 137fnw, đều hướng đến trải nghiệm sử dụng thuận tiện, tối ưu cho từng đối tượng người dùng.