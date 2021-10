Máy in HP LaserJet M200 với khả năng in nhanh 2 mặt

Dòng máy in HP LaserJet M200 in hai mặt tự động, không dây thông minh, kết nối ổn định với wifi băng tần kép, bảo mật và thiết lập đơn giản.

HP LaserJet M200 kế thừa công nghệ tiên tiến của các dòng máy in trước đó, được nâng cấp thêm nhiều tính năng. Sản phẩm này tập trung vào phân khúc khách hàng doanh nghiệp, văn phòng nhỏ, hộ gia đình ưu tiên sự tiện lợi và nhỏ gọn. Các dòng mới được ra mắt bao gồm hai máy in đơn năng HP LaserJet M211d, HP LaserJet M211dw và hai máy in đa năng (in ấn, photocopy, scan, không dây) HP LaserJet MFP M236dw, HP LaserJet MFP M236sdw.

Máy in HP LaserJet M200 đạt giải thưởng thiết kế Red Dot Award 2021.

Với dòng máy in HP LaserJet M200, công việc được xử lý nhanh nhờ tính năng in hai mặt tự động. Tốc độ in một mặt là 29 trang A4/phút, in hai mặt 18 trang A4/phút, trang đầu tiên mất 7 giây. Máy có bộ nhớ 64 MB, tốc độ xử lý 500 MHz và có thể in tối đa 20.000 trang/tháng. Ngoài ra, HP LaserJet M200 có thể tạo ra các bản in với độ phân giải 600x600 dpi. Dòng máy đa năng HP LaserJet MFP M236sdw còn được trang bị khay ADF nạp tài liệu tự động 40 tờ.

Máy in HP LaserJet M236sdw linh hoạt và đa năng.

Bên cạnh tính năng, HP LaserJet M200 còn có thiết kế đơn giản với hai màu trắng, xám cùng kích thước nhỏ gọn chỉ 5,6 kg, có thể dễ dàng lắp đặt, di chuyển phù hợp với mọi không gian văn phòng và góc làm việc.

Ngoài ra, HP có hệ thống đèn báo chỉ dẫn thông minh giúp hiển thị tình trạng của máy in, bao gồm: khởi động, kết nối wifi và đang in. HP LaserJet M200 còn được trang bị wifi băng tần kép, tính năng tự khởi động lại bảo đảm kết nối và tăng cường hiệu năng không dây, các tính năng bảo mật cần thiết như mã hóa cơ bản và bảo mật bằng mật khẩu. Điều này giúp việc in ấn trở nên an toàn và bảo vệ các thông tin quan trọng.

In ấn, scan từ bất cứ đâu với ứng dụng HP Smart.

Với dòng máy in HP LaserJet M200, người dùng có thể in ấn trực tiếp hoặc scan từ điện thoại, máy tính bảng thông qua ứng dụng HP Smart cho cả iOS và Android, bên cạnh các cổng kết nối như USB, mạng LAN, wifi. Đồng thời, người dùng dễ dàng chia sẻ tài liệu lên các nền tảng đám mây như Dropbox, Google Drive, email qua HP Smart. Ứng dụng này cho phép scan tài liệu với chất lượng sắc nét, đảm bảo tính chuyên nghiệp cho các tài liệu kinh doanh, hợp đồng khi cần sao lưu hoặc chia sẻ.

Với LaserJet M200, HP đáp ứng các tiêu chuẩn nhãn sinh thái khắt khe về môi trường như Energy Star hay Blue Angel. Dòng máy này sử dụng năng lượng ít hơn 20% so với các dòng máy trước đó. Tính năng HP Auto-On/ Auto-Off giúp tắt bật máy tự động khi không có nhu cầu sử dụng giúp tiết kiệm năng lượng hơn.

HP thiết kế và thử nghiệm các hệ thống in ấn của mình nhằm đáp ứng chuẩn nhãn sinh thái về khí thải. Nhờ vậy chất lượng không khí trong nhà, văn phòng được đảm bảo. Cùng với đó, mực in HP chính hãng chứa thành phần tái chế thân thiện với môi trường và là giải pháp phát triển bền vững cho các doanh nghiệp. Sản phẩm có mức giá khởi điểm từ 3.790.000 đồng.

Châu Vũ

Ảnh: HP