Máy in HP công suất 20.000 trang mỗi tháng

HP LaserJet M211dw kích thước nhỏ gọn, tốc độ 30 trang mỗi phút, in đa dạng kích thước, phù hợp người dùng cá nhân hoặc công ty quy mô nhỏ.

Điểm nổi bật của thiết bị nằm ở thiết kế nhỏ gọn: nặng 5,6 kg và kích thước 356 x 216 x 152,4 mm. Trọng lượng này giúp người dùng dễ dàng hơn khi di chuyển máy, đặt thiết bị ở không gian làm việc hạn chế. Bên trong có khay giấy đã in 100 trang, khay nạp giấy 150 trang, khay mực dung tích lớn in được đến 1.000 trang. Mặt kính scan không viền giúp người dùng dễ dàng trượt giấy vào - ra khỏi máy.

LaserJet M211dw kích thước nhỏ gọn, nhiều chức năng kết nối. Ảnh: HP

Máy in trắng đen LaserJet M211dw có ngoại hình tối giản với tông màu chủ đạo là trắng và xám. Hệ thống điều khiển qua bộ ba nút bấm: nguồn, hủy lệnh in, in thử. Các tính năng trên máy được thiết lập sẵn, chỉ cần cắm điện và xài. Thân máy có đèn báo hiệu nhằm tạo thuận tiện cho người dùng.

Tốc độ in đạt 30 trang mỗi phút, trang đầu tiên trong 7 giây; nếu in cả văn bản và hình ảnh thì máy có tốc độ khoảng 20 trang mỗi phút, tối ưu hiệu suất văn phòng. Người dùng cũng có thể chọn tính năng in hai mặt tự động, tốc độ 18 trang mỗi phút. Độ phân giải 600 x 600 dpi giúp văn bản được in sắc nét, chi tiết, hạn chế tình trạng mờ nhòe, gây khó tiếp thu thông tin. Chất lượng giữa các trang đồng nhất, đáp ứng tính chuyên nghiệp cho các văn bản hành chính.

Ngoài văn bản, máy hỗ trợ in ảnh đen trắng với tốc độ 7,6 giây cho một trang. Khổ giấy đa dạng như A4, A5, A6, B4 (JIS), giấy viết thư, bao lì xì... Ở công suất tối đa, LaserJet M211DWcó thể in tối đa đến 20.000 trang mỗi tháng. Tuy nhiên, nhà sản xuất khuyến nghị nên dùng ở mức 200-2.000 trang nhằm đảm bảo độ bền.

Nút bấm tối giản, dễ thao tác. Ảnh: HP

Bên cạnh kết nối qua cáp USB 2.0, người dùng có thể in tài liệu từ bất kỳ đâu trong văn phòng qua Wi-Fi Direct mà không cần truy cập vào mạng công ty, tối ưu việc chia sẻ tài nguyên cho nhóm. Thiết bị tương thích đa nền tảng Mac OS, Windows, Android, iOS... Tính năng Wi-Fi tự khôi phục, tìm kiếm kết nối tốt nhất để luôn duy trì trạng thái trực tuyến, tránh gián đoạn in ấn.

Giống như các máy HP đời mới, thiết bị hỗ kết nối điện thoại qua ứng dụng HP Smart. Trên nền tảng này, người dùng có thể khởi động máy, cài đặt nhanh in hai mặt, hiển thị lượng mực còn lại, chia sẻ tài liệu lên Dropbox, Google Drive, email... HP Smart cho phép tải tài liệu bằng cách quét camera trên điện thoại di động hoặc nhập tập tin lưu trữ trên thiết bị. Ứng dụng cũng cho phép chỉnh sửa (thêm văn bản, bộ lọc, độ bão hòa...), xem trước và lưu các tệp ở dạng JPEG, PDF.

Người dùng có thể kết nối thiết bị cá nhân với mọi hệ điều hành qua ứng dụng HP Smart. Ảnh: HP

Hộp mực JetIntelligence thiết kế riêng giúp máy hoạt động nhanh hơn, in nhiều tài liệu hơn 33%. Theo hãng, hộp mực có thể in 700 trang A4 với độ phủ 5%. Người dùng có thể chọn hai loại hộp mực: HP 136A W1360A (1.150 trang) và W1360X (2.600 trang), phù hợp các loại giấy tờ, chứng từ, văn bản hàng ngày.

Minh Tú