Máy in 3D lớn nhất thế giới

MỹMáy in 3D lớn nhất thế giới ở Đại học Maine có thể in đồ vật kích thước 29 x 10 x 5,5 m, cắt giảm thời gian và nhân công xây dựng.

Máy in 3D đặt tại Đại học Maine. Ảnh: Phys.org

Cỗ máy giới thiệu hôm 23/4 ở Đại học Maine lớn gấp 4 lần phiên bản đầu tiên hoạt động cách đây gần 5 năm và có thể in những đồ vật lớn hơn, bao gồm tăng cường quy mô công nghệ in 3D nhà, sử dụng vật liệu sinh học để chứng minh các khu dân cư kiểu này có thể cung cấp nhà ở giá rẻ, giải quyết vấn đề vô gia cư trong vùng, Phys.org hôm 23/4 đưa tin.

Máy in 3D có tên "Nhà máy tương lai 1.0" phun ra nhựa nhiệt dẻo. Sau khi Đại học Maine động thổ xây tòa nhà mới vào mùa hè năm nay, có thể những máy in lớn hơn nữa sẽ ra đời. Máy in 3D khổng lồ mở ra nhiều tiềm năng nghiên cứu mới để kết hợp hoạt động phối hợp tự động ở quy mô lớn với cảm biến, máy tính hiệu suất cao và trí tuệ nhân tạo, theo Habib Dagher, giám đốc Trung tâm cấu trúc cao cấp và vật liệu tổng hợp Đại học Maine, nơi đặt cả hai phiên bản máy in.

Bộ khung của máy in choán gần hết không gian trong tòa nhà ở sân trường Đại học Maine, có thể in đồ vật kích thước 29 x 10 x 5,5 m. Cỗ máy tiêu thụ khoảng 227 kg vật liệu mỗi giờ. Phiên bản ban đầu ra đời vào năm 2019 được Tổ chức Kỷ lục Guinness cấp giấy chứng nhận máy in 3D polymer lớn nhất thế giới. Phiên bản tên "BioHome3D" này được sử dụng để tạo ra ngôi nhà dành cho một gia đình, rộng 55,7 m2 từ sợi gỗ và vật liệu nhựa sinh học có thể tái chế.

Để đáp ứng nhu cầu nhà ở gia tăng, bang Maine sẽ cần thêm 80.000 ngôi nhà trong 6 năm tới, theo MaineHousing. Dagher cho biết cả nhà ở giá rẻ và nhân công xây nhà đều thiếu thốn. Trường đại học muốn chứng minh nhà ở có thể xây gần như hoàn toàn bằng máy in với lượng khí thải carbon thấp. Các tòa nhà và ngành xây dựng chiếm khoảng 37% lượng khí nhà kính trên toàn cầu, chủ yếu do sản xuất và sử dụng vật liệu như xi măng, thép và nhôm, theo Chương trình môi trường Liên Hợp Quốc. "Tòa nhà in 3D có thể tái chế, một điểm độc đáo so với phương pháp xây dựng hiện nay. Bạn có thể phá dỡ, nghiền nhỏ nếu muốn, sau đó in lại", Dagher giải thích.

Các nhà nghiên cứu đang lên kế hoạch nâng cấp vật liệu mà cỗ máy sử dụng, bao gồm sử dụng thành phần sinh học nhiều hơn từ vụn gỗ dồi dào ở Maine. Ngoài xây dựng, cỗ máy có thể tạo ra nhiều sản phẩm đa dạng từ thuyền tới công trình bảo vệ. Hai phiên bản máy in có thể kết hợp để sản xuất liền mạch trong cùng dự án.

An Khang (Theo Phys.org)