BỉCông nghệ in 3D giúp ngôi nhà hai tầng hoàn thiện trong thời gian ngắn, tiết kiệm đáng kể vật liệu và chi phí.

Máy in 3D lớn nhất châu Âu xây nhà 90 m2

Công ty xây dựng Kamp C sử dụng máy in 3D lớn nhất châu Âu để xây toàn bộ một căn nhà hai tầng, Futurism hôm 17/7 đưa tin. Hãng này cho biết, đây là ngôi nhà lớn nhất xây liền mạch bằng máy in cố định.

Máy in kích thước 10 m x 10 m mang tên BOD2, do công ty Đan Mạch COBOD phát triển. Nó hoạt động theo cơ chế tương tự các máy in 3D nhỏ. Tuy nhiên, BOD2 sử dụng một loại bê tông tổng hợp đặc biệt để tạo nên từng lớp tường. Phương pháp này mang lại những ưu điểm lớn so với cách xây dựng truyền thống như tốc độ nhanh, vật liệu được sử dụng một cách thông minh và chi phí giảm.

"Sức chịu nén của vật liệu mới cao gấp ba lần so với loại gạch xây nhanh truyền thống. Ngoài các sợi trong bê tông, lượng lưới thép gia cố cũng được hạn chế. Công nghệ in 3D cũng khiến việc sử dụng cốp pha là không cần thiết, giúp tiết kiệm tới khoảng 60% vật liệu, thời gian và chi phí", Marijke Aerts, quản lý dự án, cho biết.

Ngôi nhà hai tầng với diện tích hơn 90 m2 chủ yếu phục vụ mục đích thử nghiệm, không phải làm nhà ở thực tế. Tuy nhiên, nó đủ rộng và thậm chí trang bị một số tiện nghi như pin năng lượng mặt trời hay hệ thống sưởi dưới sàn.

"Việc xây ngôi nhà này là một lời khẳng định. Nó chứng tỏ tính khả thi và tiềm năng của phương pháp in 3D trong ngành công nghiệp xây dựng", Emiel Ascione, chuyên gia tại Kamp C, nhận định.

Thu Thảo (Theo Futurism)