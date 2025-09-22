Máy hút ẩm Dr.Air - giải pháp kiểm soát độ ẩm trong công nghiệp

Dr.Air phát triển các dòng máy hút ẩm công nghiệp với thiết kế phù hợp với đặc thù khí hậu và nhu cầu của các doanh nghiệp tại Việt Nam.

Đại diện hãng cho biết, các sản phẩm này thường có dải công suất đa dạng, từ vài chục đến hàng trăm lít mỗi ngày, đáp ứng các quy mô khác nhau từ phòng thí nghiệm, kho nhỏ cho đến các nhà xưởng sản xuất lớn. Việc lựa chọn công suất máy hút ẩm phù hợp với thể tích không gian và tải ẩm là yếu tố quyết định đến hiệu quả kiểm soát độ ẩm.

Công nghệ hút ẩm được sử dụng trong các máy của Dr.Air là dùng vật liệu hút ẩm để tách hơi nước ra khỏi không khí. Công nghệ này hoạt động tốt ở dải nhiệt độ rộng (kể cả nhiệt độ thấp) và có thể đạt độ ẩm rất thấp.

Độ ẩm không khí là một thông số kỹ thuật quan trọng trong hầu hết các quy trình sản xuất và lưu trữ công nghiệp. Tại một quốc gia có khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa như Việt Nam, độ ẩm trong không khí thường xuyên ở mức cao, trở thành một thách thức lớn, ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng sản phẩm, độ bền của máy móc và hiệu quả vận hành của toàn bộ dây chuyền sản xuất. Việc không kiểm soát được độ ẩm có thể dẫn đến những thiệt hại kinh tế đáng kể, từ việc suy giảm chất lượng nguyên vật liệu đầu vào cho đến hỏng hóc thành phẩm cuối cùng.

Trong ngành dược phẩm, thực phẩm và kho bãi, việc kiểm soát độ ẩm theo tiêu chuẩn GSP là bắt buộc để ngăn chặn sự phát triển của nấm mốc và vi khuẩn. Độ ẩm cao gây vón cục, biến chất dược phẩm; làm hỏng thực phẩm, nông sản; và làm suy giảm chất lượng các vật liệu lưu kho như bao bì, giấy tờ, dẫn đến tổn thất kinh tế nghiêm trọng.

Trong khi ngành sản xuất gỗ, dệt may, da giày, độ ẩm cao làm các sản phẩm từ gỗ bị cong vênh, nứt nẻ; trong khi các sản phẩm dệt may và da bị giảm độ bền, ẩm mốc, loang màu và có mùi khó chịu, làm giảm chất lượng và giá trị hàng hóa.

Ngành điện tử và linh kiện chính xác, hơi nước ngưng tụ trên vi mạch gây ăn mòn, đoản mạch (chập cháy) và làm suy giảm tuổi thọ thiết bị.

Máy hút ẩm công nghiệp được sử dụng để duy trì độ ẩm tiêu chuẩn trong các kho hàng, ngăn ngừa hư hỏng nguyên vật liệu và thành phẩm.

Các dòng máy hút ẩm công nghiệp Dr.Air. Ảnh: Dr.Air

Dr.Air còn có thiết kế tối ưu và tiết kiệm năng lượng. Theo đại diện thương hiệu các sản phẩm được thiết kế để hoạt động liên tục 24/7, với hiệu suất hút ẩm cao nhưng vẫn tối ưu hóa chi phí vận hành, giúp doanh nghiệp giảm bớt gánh nặng tiền điện và bảo dưỡng thiết bị.

Là một thương hiệu Việt Nam, Dr.Air am hiểu đặc thù khí hậu, thói quen sử dụng cũng như nhu cầu thực tế của khách hàng trong nước.

Máy hút ẩm công nghiệp Dr.Air sử dụng trong nhà xưởng, phòng thí nghiệm. Ảnh: Dr.Air

Để đạt hiệu quả chống ẩm tối ưu, doanh nghiệp cần xem xét một cách các yếu tố sau:

Xác định độ ẩm mục tiêu (Target RH%): Mỗi ngành, mỗi vật liệu sẽ có một mức độ ẩm an toàn khác nhau. Ví dụ, bảo quản dược phẩm có thể yêu cầu dưới 60% RH, trong khi sản xuất pin Lithium có thể yêu cầu dưới 1% RH.

Tính toán tải ẩm: Tải ẩm là tổng lượng hơi nước cần loại bỏ khỏi không gian trong một khoảng thời gian nhất định. Nó phụ thuộc vào nhiều yếu tố: thể tích không gian, mức độ chênh lệch độ ẩm trong và ngoài, số lượng người làm việc, mức độ trao đổi khí, và các quy trình phát sinh ẩm bên trong.

Dải nhiệt độ hoạt động: Cần lựa chọn công nghệ hút ẩm phù hợp với điều kiện nhiệt độ thực tế của nhà xưởng hay kho bãi.

Hiệu suất năng lượng: Chỉ số hiệu suất (lít/kWh) là một yếu tố quan trọng cần cân nhắc để tối ưu hóa chi phí vận hành lâu dài.

Máy hút ẩm công nghiệp Dr.Air ứng dụng trong kho hàng. Ảnh: Dr.Air

Không chỉ cung cấp sản phẩm, doanh nghiệp mang đến dịch vụ toàn diện. Khách hàng được hỗ trợ ở mọi giai đoạn, từ tư vấn lựa chọn sản phẩm cho đến lắp đặt, bảo hành, bảo trì và các hỗ trợ kỹ thuật về sau. "Đối với các thiết bị công nghiệp, khả năng đáp ứng dịch vụ nhanh chóng từ nhà cung cấp là yếu tố then chốt để đảm bảo hệ thống vận hành ổn định và liên tục", đại diện hãng nói.

