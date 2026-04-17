Mây giông bao trùm miền Bắc

Mưa giông diện rộng sáng 17/4 gây ngập, thiệt hại tại nhiều tỉnh miền Bắc, vùng mây đối lưu tiếp tục di chuyển, lan vào Hà Nội trong đầu giờ sáng.

Từ khoảng 6h sáng 17/4, các ổ mây giông hình thành và nhanh chóng bao phủ Thái Nguyên, Phú Thọ, Bắc Ninh, khiến bầu trời tối sầm. Tại Thái Nguyên, mưa lớn ở Đồng Hỷ, Đại Phúc, Nam Hòa, Phú Lương với lượng phổ biến trên 60 mm, riêng Đồng Hỷ trên 80 mm.

Mưa giông kèm gió mạnh làm cây xanh tại khu vực ngã ba Hùng Sơn 3, xã Đại Phúc đổ đè trúng một phụ nữ 60 tuổi đang bán hàng, khiến nạn nhân tử vong. Nhiều tuyến đường như quốc lộ 37, Hoàng Văn Thụ, Lương Ngọc Quyến ngập 10-30 cm, giao thông ùn tắc.

Tại các địa phương khác, lượng mưa ghi nhận cao như Thái Bình (Tuyên Quang) 80 mm, Yên Sơn 71 mm; Văn Lang (Phú Thọ) 70 mm, Đạo Trù 52 mm.

8h23 ngày 17/4 tại phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh. Ảnh: Kun Mon

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, ảnh vệ tinh và radar cho thấy vùng mây đối lưu từ phía tây bắc đang di chuyển về phía Hà Nội, qua Trung Giã, Nội Bài, Sóc Sơn và có xu hướng mở rộng theo hướng đông đông nam.

Trong 15 phút đến 3 giờ tới, các khu vực này có mưa rào và giông, sau đó vùng mây có thể lan vào nội thành Hà Nội và vùng lân cận. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cơ quan khí tượng cho biết từ đêm qua, do ảnh hưởng của không khí lạnh yếu nén rãnh áp thấp kết hợp hội tụ gió trên cao, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi trên 100 mm. Từ ngày 17/4, Bắc Bộ trời chuyển mát.

Theo cơ quan chuyên môn, việc dự báo giông lốc hiện chỉ thực hiện trước từ 30 phút đến 3 giờ với độ chính xác khoảng 70-90%. Người dân được khuyến cáo theo dõi sát bản tin thời tiết, hạn chế ra ngoài khi có mưa giông, chủ động bảo vệ nhà cửa, tài sản.

Bầu trời tỉnh Bắc Ninh lúc 8h20. Ảnh: Đỗ Nhưng

Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai đề nghị người dân gia cố mái tôn, công trình tạm, cắt tỉa cây xanh, kiểm tra hệ thống điện. Khi xảy ra giông lốc, cần ở trong nhà kiên cố, tránh xa cửa kính, không trú dưới cây lớn hoặc khu vực trống trải, hạn chế sử dụng thiết bị điện.

Trường hợp có mưa đá, người dân cần tìm nơi trú ẩn an toàn, ưu tiên bảo vệ người, tránh xa mái tôn yếu và vật liệu dễ vỡ. Sau mưa giông, cần kiểm tra hệ thống điện, cảnh giác với dây điện đứt, cây đổ và khu vực có nguy cơ sạt lở.

Gia Chính