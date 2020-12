Máy giặt tự cân chỉnh lượng nước

Samsung AddWash lần đầu trình làng tại Việt Nam vào tháng 7 năm nay và nhanh chóng được giới công nghệ chú ý với tính năng và thiết kế ấn tượng.

Thiết kế tối giản

Sản phẩm lấy sắc đen làm chủ đạo, kết hợp cùng cửa pha lê Crystal Blue. Bên cạnh đó, bảng điều khiển được thiết kế tinh gọn với đèn LED nổi bật mang đến cảm giác thời thượng, phù hợp mọi không gian sống của người dùng, giúp căn phòng của trở nên tối giản và sang trọng hơn.

Thiết kế sang trọng của Samsung Addwash giúp nâng tầm đẳng cấp ngôi nhà. Ảnh: Samsung.

Samsung Addwash được đánh giá cao với hiệu suất giặt ấn tượng nhờ tính năng cảm biến AI Wash tích hợp bốn bộ cảm biến (tải đồ, mực nước, lượng chất giặt tẩy và độ dơ quần áo). Từ đó, hệ thống AI sẽ tự đo khối lượng và độ bẩn của áo quần để tự động cân chỉnh lượng nước cần thiết và thời gian giặt cho phù hợp để mang lại hiệu quả tốt nhất.

Cảm biến AI Wash

Tính năng cảm biến AI Wash mang đến chu trình giặt toàn phần với một nửa thời gian của các máy thông thường. Ảnh: Samsung.

Thực tế, đối với một số người dùng thì việc sử dụng máy giặt luôn mang đến nỗi lo quần áo bị hư hỏng. Do đó, để khắc phục điều này, công nghệ bong bóng siêu mịn Eco Bubble của AddWash sẽ đánh tan nước, bột giặt, thấm sâu và nhanh vào sợi vải gấp 40 lần so với máy giặt thường, đánh bật vết bẩn từ sâu bên trong giúp quần áo luôn sạch và sáng mới. Đồng thời, cơ chế giặt nước lạnh giúp bảo vệ sợi vải và tiết kiệm 70% điện năng do không cần đun nước nóng trong quá trình giặt, theo kiểm định của VDE, Đức.

Bọt bong bóng siêu mịn Eco Bubble bảo vệ sợi vải luôn mềm mại. Ảnh: Samsung.

Bên cạnh đó, nhờ kết hợp với công nghệ sấy AirWash giúp khử mùi và diệt khuẩn quần áo luôn như mới, Samsung AddWash đáp ứng nhu cầu giặt sấy của gia đình một cách tiện lợi, tiết kiệm chi phí và không gian sống với khối lượng giặt lên đến 19 kg và khối lượng sấy 11 kg.

Sản phẩm sở hữu cửa phụ thông minh Add Door, cho phép người dùng dễ dàng thêm áo quần còn sót, đồ giặt tay, chất liệu mỏng nhẹ hay nước xả ngay cả khi máy đang vận hành, giúp tiết kiệm thời gian và tối ưu hiệu quả giặt giũ. Bên cạnh đó, máy có thể kết nối thông minh chuẩn AI với ứng dụng SmartThings để quản lý việc giặt giũ bất kỳ nơi đâu và đề xuất chu trình giặt tốt nhất.

Sở hữu thiết kế thời thượng cùng những tính năng thông minh, Samsung AddWash giúp đơn giản hóa việc giặt giũ để người dùng tận hưởng thêm nhiều thời gian cho người thân.

Tham gia bình chọn cho máy giặt Samsung Addwash tại hạng mục "Máy giặt xuất sắc nhất" - Tech Award 2020 tại đây.

Thanh Thảo