Máy giặt sấy 60 phút cho người bận rộn

TCL Care Aura DD Inverter hoàn thành chu trình giặt sấy quần áo trong 60 phút, đi kèm các công nghệ diệt khuẩn khử mùi, giúp người bận rộn tiết kiệm thời gian.

Care Aura DD Inverter là máy giặt sấy đầu tiên của TCL tại thị trường Việt Nam. Hãng hợp tác TikTok Shop để phân phối sản phẩm, hướng đến người dùng trẻ. Máy có khả năng giặt 10,5 kg, sấy 7 kg. Điểm được nhà sản xuất nhấn mạnh thời gian hoàn thành chu trình nhanh bậc nhất thị trường. Khối lượng giặt sấy tích hợp khoảng 4 chiếc áo thun.

Theo TCL, thời gian giặt sấy nhanh giải quyết nhiều nhu cầu của người dùng hiện đại, vốn ít thời gian. Bên cạnh tốc độ, hãng chú trọng công nghệ chăm sóc sức khỏe. Care Aura DD Inverter có công nghệ Steam Wash - giặt hơi nước, loại bỏ 99,99% vi khuẩn, bụi mịn. Bên cạnh đó, hệ thống EBS khử khuẩn nhiệt độ cao cùng chức năng Drum Clean - tự vệ sinh lồng giặt giúp ngăn ngừa vi khuẩn, kéo dài tuổi thọ.

Thiết kế tổng thể Care Aura DD Inverter. Ảnh: Quỳnh Trần

Điểm nhấn khác trên máy là động cơ Inverter truyền động trực tiếp (Smart DD Motor), thường dùng trên các mẫu cao cấp. Động cơ không dùng dây curoa, mà gắn thẳng vào lồng giặt. Theo ông Nguyễn Quang Duy, Phòng huấn luyện bán lẻ TCL, cấu trúc này tạo ra hiệu quả vận hành cao hơn nhưng giảm được độ rung, tiếng ồn, đồng thời tăng độ bền, tiết kiệm điện năng và lượng nước tiêu thụ. Mức tiêu thụ điện của máy là 5,54 Wh/kg. Động cơ này được TCL bảo hành 20 năm - thời hạn dài bậc nhất hiện nay.

Nhờ vào động cơ DD Inverter, Care Aura ứng dụng Magic Flow với 8 kiểu chuyển động nước mô phỏng thao tác giặt tay, kết hợp cùng lồng giặt tổ ong Honeycomb Drum có thiết kế lỗ siêu nhỏ để loại bỏ vết bẩn và bảo vệ sợi vải.

Người dùng tìm hiểu sản phẩm tại sự kiện ra mắt. Ảnh: Quỳnh Trần

Bên cạnh những công nghệ lõi, TCL Care Aura DD Inverter trang bị nhiều tiện ích như Child Lock - khóa an toàn trẻ em giúp vô hiệu hóa toàn bộ phím bấm (trừ nút nguồn). Khóa được kích hoạt bằng tổ hợp "Rinse" và "Delay" trong 3 giây. Người dùng cũng có thể thêm đồ trong lúc giặt với tính năng Add Garment. Chế độ Quick Wash cho phép xử lý nhanh quần áo bẩn nhẹ, tiết kiệm thời gian và giảm tiêu thụ điện nước so với chu trình thông thường.

Ông Yi Pengwei, Tổng giám đốc TCL Việt Nam, cho biết các gia đình trẻ ngày nay cần một chiếc máy giặt nhanh nhưng phải sạch sâu và an toàn. Do đó, Care Aura DD Inverter ra đời để đáp ứng nhu cầu này. "Máy vừa giặt sấy trong 1 giờ, vừa hỗ trợ bảo vệ sức khỏe và giữ quần áo bền đẹp", lãnh đạo đơn vị nói.

Ngoài ra, sự kiện còn đánh dấu chiến lược mở rộng ngành hàng gia dụng của thương hiệu tại Việt Nam. Theo ước tính của đơn vị, thị trường máy giặt cửa trước dung tích 9-11 kg đang có dung lượng khoảng 500.000 máy mỗi năm. Tốc độ tăng trưởng khoảng 25% mỗi năm. Với sản phẩm mới, TCL kỳ vọng đạt doanh số 5.000 chiếc trong năm nay, tức đóng góp khoảng 1% toàn thị trường.

Đại diện TCL chia sẻ về sản phẩm tại sự kiện. Ảnh: Quỳnh Trần

Để hiện thực hóa chiến lược, đơn vị công bố hợp tác TikTok Shop, cùng nhiều KOL, đưa sản phẩm đến gần hơn với nhiều tiêu dùng Việt. Đại diện thương hiệu đánh giá thương mại điện tử đang có tốc độ phát triển nhanh tại Việt Nam, gắn liền với hành vi mua sắm của người trẻ. Do đó, đây là kênh phù hợp để giúp sản phẩm tiếp cận khách hàng mục tiêu.

Sản phẩm mở bán trên các sàn thương mại điện tử (TikTok Shop, Shopee) từ ngày 9/9 với mức giá ưu đãi 7,99 triệu đồng trong tháng 9. Giá niêm yết được công bố là 14,99 triệu đồng. Như vậy, giá sản phẩm giảm gần 50% trong tháng mở bán. Theo đơn vị, đây là mức giá tri ân dành cho người dùng Việt - thị trường điện máy quan trọng hàng đầu của thương hiệu trên toàn cầu.

Sản phẩm Care Aura DD Inverter ra mắt ngày 9/9. Ảnh: Quỳnh Trần

TCL Electronics là tập đoàn điện tử tiêu dùng, doanh nghiệp hàng đầu trong ngành TV toàn cầu. Được thành lập vào năm 1981, đơn vị đang hoạt động tại hơn 160 thị trường với các dòng TV, thiết bị âm thanh và thiết bị gia dụng thông minh.

Hoài Phương