Máy giặt ba lồng giá 34,5 triệu đồng

Haier MultiWash HW140-BD14697WU1 là mẫu hiếm hoi trên thị trường trang bị ba lồng giặt, cùng nhiều tính năng giặt nâng cao và điều khiển thông minh.

Được trình diễn tại sự kiện Haier SEA Dealer Summit 2025 nhân kỷ niệm 30 năm thành lập thương hiệu Haier (Trung Quốc), mẫu MultiWash HW140-BD14697WU1 thu hút sự chú ý với hệ thống ba lồng giặt thay vì chỉ một như trên hầu hết sản phẩm đang có mặt trên thị trường. Trước đó, Samsung cũng ra mẫu FlexWash với hai lồng giặt được bố trí ở phía trước và phía trên.

Haier MultiWash HW140-BD14697WU1. Ảnh: Bảo Lâm

Đại diện hãng cho biết cả ba lồng giặt có thể hoạt động độc lập, vận hành êm do cách bố trí tam giác đối trọng nhau, giúp triệt tiêu các lực chuyển động. Hai lồng phụ có bảng điều khiển tương tự nhau, riêng bảng điều khiển lồng bên phải dùng chung cho lồng chính. Hệ thống hỗ trợ nhiều chế độ và người dùng thao tác qua phím cảm ứng.

Lồng giặt được trang bị đèn chiếu sáng bên trong giúp dễ quan sát. Tuy nhiên, thời gian duy trì sáng đèn chỉ vài giây. Với hai lồng phụ, mỗi bên có khối lượng giặt một kg, đèn UV diệt khuẩn, chủ yếu phục vụ đồ nhỏ hoặc đồ cần chăm sóc riêng (đồ lót, tất, đồ trẻ em). Việc phân loại và giặt đồng thời giúp giảm thời gian và công sức thực hiện, cũng như hạn chế lây lan virus, vi khuẩn giữa các đồ với nhau. Tuy nhiên, người dùng cần thời gian làm quen vì nếu sử dụng không đúng cách có thể không tối ưu được tiện ích của cả ba lồng.

Trong khi đó, lồng giặt chính hỗ trợ khối lượng tối đa 12 kg. Máy sử dụng động cơ Inverter tiết kiệm điện, đạt tốc độ quay 1.400 vòng/phút, đi kèm Essence Wash tạo bọt mịn thấm sâu, bảo vệ sợi vải.

Haier cũng tích hợp AI vào máy giặt. Công nghệ Smart Wash cho khả năng phân tích khối lượng đồ cần giặt, đề xuất chế độ phù hợp dựa trên khối lượng quần áo, quản lý quy trình cấp nước cho từng lồng độc lập, hay tự động tính toán lượng nước và chất giặt tẩy phù hợp.

Lồng giặt chính của MultiWash HW140-BD14697WU1. Ảnh: Bảo Lâm

Sản phẩm có kích thước 1.070 x 600 x 595 mm, cao hơn so với các model khác vốn dưới một mét, trọng lượng 114 kg khá lớn, do đó người dùng cần không gian rộng để đặt máy, cũng như hạn chế vận chuyển. So với thiết kế dạng khay như hầu hết sản phẩm trên thị trường, máy có cách bố trí các ngăn chứa chất tẩy rửa dạng đóng mở với bên trong là ngăn bằng silicon chia thành ba phần nước giặt, nước xả và nước giặt đồ lót chuyên dụng. Khu vực này cũng có đèn chiếu hỗ trợ. Với AI, người dùng chỉ cần đổ đầy chất nước giặt xả một lần, hệ thống tự phân tích khối lượng áo quần và đưa ra phân bổ phù hợp.

Ngoài điều khiển trên thân máy, người dùng có thể sử dụng ứng dụng Haismart và kết nối nhà thông minh để điều khiển giặt từ xa, theo dõi chu trình thời gian thực, cập nhật chức năng mới cũng như tùy chỉnh theo nhu cầu cá nhân.

Sản phẩm có giá 34,5 triệu đồng, nhưng hiện một số đại lý bán từ 26 triệu đồng - mức cao so với mặt bằng chung của một mẫu máy không có tính năng sấy. Sản phẩm cạnh tranh với Panasonic NA-26CVX1AVT (27,1 triệu đồng), Electrolux EWF1342R9SC (25,5 triệu đồng) hay LG F2517RNTG (22 triệu đồng).

Khu trưng bày các sản phẩm từ thương hiệu Haier và Aqua. Ảnh: Bảo Lâm

Tại sự kiện, Haier cũng lần đầu giới thiệu thương hiệu nhà thông minh Haier Smart Home tại Việt Nam, cùng các sản phẩm gia dụng mới, như điều hòa không khí, tủ lạnh, máy giặt, TV, máy rửa bát, máy hút bụi, máy lọc không khí... của thương hiệu Haier và Aqua. Trong đó, công ty định vị Haier là thương hiệu tập trung vào phân khúc cao cấp và các giải pháp công nghệ IoT, còn Aqua hướng đến phân khúc thấp hơn, đáp ứng nhu cầu bản địa và đa dạng người dùng.

Hãng cũng ra giải pháp tòa nhà thông minh Haier Smart Buildings với hệ thống làm mát chuyên dụng cho các trung tâm dữ liệu siêu quy mô (Hyperscale Data Centers). Ngoài ra, công ty trình diễn một số giải pháp quản lý năng lượng xanh cho tòa nhà thương mại và công cộng, hướng tới mục tiêu trung hòa carbon.

Bảo Lâm