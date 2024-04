Máy cuộn rơm cuốn dập nát cánh tay nam thanh niên

Long AnBệnh nhân 20 tuổi đang vận hành máy cuộn rơm đột nhiên bị cuốn cánh tay vào gây dập nát, bác sĩ phải cắt lọc, tạo hình mỏm cụt.

Nạn nhân được đưa đi sơ cứu ban đầu tại cơ sở y tế gần nơi làm việc, rồi đưa đến Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Long An cấp cứu.

Bác sĩ Nguyễn Tuấn Khanh, Trưởng khoa Chấn thương Chỉnh hình cho biết nam thanh niên vào viện một tuần trước trong tình trạng dập nát từ 1/3 dưới cánh tay đến cẳng tay, bàn tay, các ngón tay tím tái, không cử động được.

Sau khi thăm khám, chụp CT, bác sĩ ghi nhận bệnh nhân đứt hoàn toàn đoạn 1/3 trên động mạch cánh tay trái, đứt mạch máu và dây thần kinh, nát đoạn dưới xương cánh tay, cẳng tay.

Các bác sĩ hội chẩn, quyết định đoạn chi để cấp cứu giữ tính mạng cho người bệnh. Êkíp thám sát, cắt lọc vùng dập nát, vệ sinh nhiều lần bằng nước và cắt mép da tạo hình mỏm cụt 1/3 dưới cánh tay trái.

Sau mổ, bệnh nhân được theo dõi sát và kiểm soát chặt chẽ tình trạng nhiễm khuẩn tại vết thương bằng kháng sinh liều cao, chăm sóc vết thương hàng ngày. Hiện, anh đã được xuất viện.

Thanh niên phải cắt cụt cánh tay sau tai nạn lao động. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Bác sĩ khuyến cáo tai nạn thương tâm trên là lời cảnh báo về vấn đề an toàn lao động. Nguời dân cần cẩn trọng, trang bị đầy đủ các phương tiện phòng hộ cần thiết và nghiêm túc tuân thủ quy định an toàn lao động. Nếu không may bị tai nạn, cần sơ cứu rồi đến ngay bệnh viện gần nhất.

Mỹ Ý