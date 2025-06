'Máy chủ tại gia' đa tính năng Synology DS925+

Mặt sau là hai quạt lớn giúp tản nhiệt. Thử nghiệm cho thấy, trong khoảng hơn nửa tiếng chuyển dữ liệu, thân máy không nóng lên nhiều, trong khi phần mềm hiển thị nhiệt độ 40-55 độ C, tăng nhẹ so với mức 30-45 độ C khi chưa thực hiện. Máy chạy êm, không gây ồn.

Hệ thống cổng kết nối của DS925+ không nhiều nhưng được nâng cấp, với hai cổng LAN 2.5 Gb/giây chuẩn RJ-45, cao hơn mức 1 Gb/giây trên DS923+, cung cấp khả năng truyền dữ liệu tốc độ cao, hỗ trợ công nghệ Link Aggregation chuyển đổi dự phòng qua lại và cân bằng tải. NAS mới cũng bổ sung cổng USB-C để kết nối DX525 thay cho cổng SATA trước đó. Hai cổng USB-A đặt phía trước và sau máy, chuẩn USB 3.2 Gen 1 không quá mới. Việc không hỗ trợ card mạng 10 Gigabit Ethernet có thể là hạn chế đối với người cần tốc độ mạng cực cao.