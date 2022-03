Máy chủ HPE AMD tăng khả năng phân tích dữ liệu doanh nghiệp

HPE hợp tác cùng AMD phát triển cơ sở hạ tầng máy chủ ProLiant và giải pháp TigerGraph cung cấp khả năng phân tích cao, bảo mật và tự động hóa thông minh.

Tầm quan trọng của phân tích dữ liệu doanh nghiệp

Trong thời đại chuyển đổi số hiện nay, dữ liệu chính là sức mạnh cũng như lợi thế của doanh nghiệp. Tuy nhiên, việc vận dụng và phân tích lượng dữ liệu khổng lồ chưa được quan tâm đúng mực, một phần do hạn chế về thiết bị và giải pháp.

Tiềm năng của dữ liệu sau khi được phân tích đúng cách sẽ mang lại lợi thế cạnh tranh, cải thiện hiệu quả và năng suất, từ đó giúp doanh nghiệp ra quyết định thông minh hơn cũng như tăng tốc đổi mới. Báo cáo năm 2021 của Dataversity cho thấy 99,5% dữ liệu thu thập không được phân tích, gây lãng phí rất lớn nguồn tài nguyên của thời đại số. 89% doanh nghiệp được khảo sát tin rằng họ có nguy cơ mất thị phần và động lực phát triển do không áp dụng phân tích dữ liệu. Chỉ 14% doanh nghiệp tiến hành phân tích và cung cấp những dữ liệu này cho lực lượng lao động của mình để áp dụng trong phát triển kinh doanh. Xu thế hiện tại và tương lai đang dần chuyển dịch sang các thiết bị kết nối và mô hình làm việc từ xa, tập trung chủ yếu vào hiệu suất hoạt động, do vậy sức mạnh của phân tích dữ liệu càng trở nên quan trọng.

Xây dựng nền tảng máy tính thông minh cho doanh nghiệp

Hewlett Packard Enterprise (HPE) đã hợp tác cùng AMD phát triển các giải pháp nâng cao để phân tích dữ liệu thô của doanh nghiệp, biến thành thông tin chi tiết và hữu dụng ở bất kỳ nơi nào chúng được sản sinh. Điều này không chỉ gia tăng sức cạnh tranh trong kinh doanh của doanh nghiệp mà còn thúc đẩy quá trình chuyển đổi trung tâm dữ liệu (data center) trong nhiều ngành công nghiệp trên toàn cầu.

Máy chủ HPE AMD. Ảnh: HPE

Phân tích đồ thị là thành phần quan trọng trong giải pháp quản lý dữ liệu, giúp ra quyết định nhanh và chính xác, bao gồm cả những quyết định tự động. Dự báo của Gartner (một công ty tư vấn và nghiên cứu công nghệ có trụ sở tại Mỹ) cho rằng công nghệ phân tích đồ thị sẽ được ứng dụng trong 80% các đổi mới về phân tích và dữ liệu vào năm 2025. Trên thế giới, nhiều công ty hàng đầu đã và đang sử dụng các giải pháp của HPE và AMD với TigerGraph là cơ sở dữ liệu gốc song song, được thiết kế để phân tích dữ liệu ở quy mô doanh nghiệp theo thời gian thực.

TigerGraph không chỉ giảm thiểu rủi ro, tối ưu hóa chuỗi cung ứng, làm hài lòng khách hàng mà còn hỗ trợ phân tích và giao dịch, tuân thủ ACID (atomicity, consistency, isolation, durability), giúp mở rộng quy mô với tính năng phân vùng dữ liệu tự động. TigerGraph và HPE cũng hợp tác với Xilinx để tăng tốc các thuật toán tính toán đồ thị chuyên sâu, với thư viện Xilinx Graph Analytics và card tăng tốc Xilinx Alveo. Các nhà khoa học dữ liệu có thể giảm thời gian tìm hiểu thông tin chi tiết nhanh chóng mà không cần rời khỏi TigerGraph GSQL.

Thúc đẩy phân tích dữ liệu với cơ sở hạ tầng máy tính ưu việt

Được trang bị bộ vi xử lý AMD EPYC thế hệ 3, các máy chủ HPE ProLiant Gen10 Plus v2 cung cấp hiệu suất tăng đáng kể so với thế hệ trước. Bộ xử lý AMD EPYC mới đã phá vỡ các kỷ lục thế giới về hiệu suất đối với những khối lượng công việc liên quan đến phân tích dữ liệu nặng. Máy chủ HPE cho phép lập mô hình dữ liệu đơn giản nhưng hiệu quả, tăng tốc độ thông tin chi tiết theo thời gian thực ở quy mô lớn.

Máy chủ HPE ProLiant Gen10 Plus v2. Ảnh: HPE

Không chỉ dừng lại ở đó, HPE ProLiant Gen10 Plus còn là máy chủ có tiêu chuẩn bảo mật trong ngành cao nhất hiện tại nhờ Silicon Root of Trust - cung cấp khả năng tự động hóa ở mức cao nhất, cho phép kiểm tra, cập nhật firmware định kì cho máy chủ, ngăn chặn ngay nếu có sai sót, và cho phép khôi phục lại trạng thái tốt nhất trước đó. AMD Infinity Guard cung cấp nhiều lớp bảo mật gồm SEV (Secure Encrypted Virtualization), SME (Secure Memory Encryption) và SEV-SNP (Secure Nested Paging) đảm bảo an toàn cho cả các máy ảo.

Triển khai và quản lý đơn giản

HPE Reference Architecture for Accelerated Graph Analytics được xây dựng trên máy chủ HPE ProLiant Gen10 Plus để thực hiện bất kỳ tác vụ phân tích nào. Dựa trên nhiều thập kỷ kinh nghiệm kỹ thuật, các hệ thống này được tối ưu hóa, tùy chỉnh theo thời gian thực để cung cấp khả năng tính toán cao cho khối lượng công việc dữ liệu khổng lồ của doanh nghiệp.

Bằng cách khai thác thông tin chi tiết sâu hơn và nhanh hơn, các doanh nghiệp ngày nay đang tiến hành chuyển đổi để phá vỡ giới hạn và nâng cao hiệu suất. HPE và AMD giúp doanh nghiệp nhận ra nhiều giá trị hơn từ nguồn dữ liệu sẵn có với cơ sở hạ tầng máy chủ ProLiant cũng như giải pháp TigerGraph - cung cấp khả năng phân tích vượt trội, bảo mật ở cấp phần cứng và tự động hóa thông minh với tổng chi phí sở hữu thấp.

Dữ liệu đã được phân tích giúp doanh nghiệp đưa ra chiến lược tốt hơn, cải thiện hoạt động, tối ưu hóa chuỗi cung ứng, nâng cao bảo mật, giảm thiểu rủi ro và phục vụ khách hàng hiệu quả hơn. Sự bùng nổ thông tin khiến dữ liệu được tạo ra theo cấp số nhân, mang đến cơ hội tăng cường giá trị thông qua phân tích dữ liệu nhờ những công nghệ phù hợp. Doanh nghiệp cần trang bị cơ sở hạ tầng và công cụ phân tích mạnh mẽ nếu thực sự muốn tận dụng được nguồn tài nguyên quý giá này.

(Nguồn: Hewlett Packard Enterprise)