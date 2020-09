Máy chiếu Home Cinema bỏ túi

Các cổng kết nối ở mặt lưng được lược bỏ nhiều so với các dòng máy chiếu phim gia đình cỡ lớn. Hình ảnh và âm thanh được sử dụng chính ở cổng HDMI 2.0, hỗ trợ HDCP 2. Cổng xuất âm thanh chỉ có đường 3,5 mm, không có Optical. Ngoài ra, máy còn có thêm một cổng USB-A 3.0 để kết nối tới ổ cứng di động, khe cắm thẻ nhớ microSD.

Thử trình chiếu ViewSonic M2

ViewSonic M2 có độ sáng trung bình, 1.200 Lumen, thấp hơn so với XGIMI H3 và H2, đủ để trình chiếu trong điều kiện phòng bật đèn. Hình ảnh không bị quá mờ, vẫn xem được video, trình chiếu văn bản. Nếu so với các dòng máy chiếu di động khác, chất lượng chiếu phim của M2 tốt hơn về màu sắc, độ tương phản. Model này tích hợp công nghệ Cinema Super Color+ nên độ phủ màu đạt 125% dải màu Rec.709 phù hợp cho điện ảnh. Điểm yếu so với máy chiếu phim thông thường là kích thước chiếu tối đa được 100 inch với độ phân giải Full HD. Độ trễ Input Lag 125 ms cũng không phù hợp để chơi game.