Máy chẩn đoán ung thư triệu USD tái hoạt động

TP HCMNgày 9/6, máy chụp PET/CT tại Bệnh viện Ung bướu hoạt động trở lại sau hơn nửa năm gián đoạn vì thiếu thuốc phóng xạ.

Bác sĩ Phạm Xuân Dũng, Giám đốc Bệnh viện Ung bướu TP HCM, cho biết 7 bệnh nhân đầu tiên được chụp PET/CT hôm nay nhờ nguồn thuốc phóng xạ 18F-FDG do Bệnh viện Chợ Rẫy chia sẻ. Theo bác sĩ Võ Khắc Nam, Trưởng Khoa Y học hạt nhân, trước mắt Bệnh viện Chợ Rẫy cung ứng lượng thuốc phóng xạ đủ chụp 7 ca một ngày, một tuần ba đợt.

Trước đây, mỗi tuần Bệnh viện Ung bướu TP HCM chụp PET khoảng 40 ca, hiện chưa rõ nhu cầu chụp tăng giảm thế nào. Dự kiến, sau một tuần, bệnh viện sẽ tổng kết nhu cầu đăng ký của bệnh nhân để có giải pháp tiếp theo. Giá mỗi ca chụp vẫn không đổi, khoảng 25 triệu đồng.

Hệ thống chụp PET/CT tại Bệnh viện Ung bướu TP HCM. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Hệ thống PET/CT của Bệnh viện Ung bướu TP HCM ngưng hoạt động từ cuối năm ngoái vì doanh nghiệp cung cấp thuốc phóng xạ 18F-FDG bị gián đoạn sản xuất do vướng các thủ tục giấy tờ. Ba bệnh viện khác tại TP HCM được trang bị máy này là Chợ Rẫy, Quân y 175, Nhân dân 115 nhưng chỉ máy ở Chợ Rẫy hoạt động và còn thuốc phóng xạ nhờ nơi này có hệ thống sản xuất thuốc. Do bệnh nhân từ các nơi dồn về nên nơi này quá tải, bệnh nhân phải đăng ký và chờ một tháng mới đến lượt chụp. Một số trường hợp không thể đợi được, bác sĩ đành phải chữa ung thư kiểu "may rủi".

Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế, hướng dẫn các viện liên hệ Bệnh viện Chợ Rẫy để mua thuốc phóng xạ, giải quyết tình thế thiếu trước mắt. Trong khi đó, doanh nghiệp sản xuất thuốc phóng xạ trên vẫn chưa hoàn thành thủ tục giấy phép để có thể cung cấp lâu dài cho các bệnh viện.

PET/CT là phương tiện chẩn đoán, theo dõi, điều trị nhiều bệnh lý, đặc biệt là phát hiện sớm ung thư. Trong khi các phương pháp chẩn đoán hình ảnh khác thường chỉ áp dụng ở một vùng cơ thể, PET/CT có thể khảo sát toàn thân, giúp chẩn đoán bệnh ở mức độ tế bào, mức độ phân tử và có độ nhạy, độ đặc hiệu, độ chính xác cao, có khả năng phát hiện tổn thương và bệnh lý ở giai đoạn rất sớm. Đây là loại máy hiện đại nhất, chi phí đầu tư rất cao lên đến hàng triệu USD.

Lê Phương