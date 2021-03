Máy bộ Asus ExpertCenter và laptop ExpertBook phù hợp nhu cầu doanh nghiệp

Bo mạch chủ

Asus làm ra những bo mạch chủ bán chạy trên thế giới, đem về nhiều giải thưởng. Phía Asus cũng cho biết đã xuất xưởng hơn 500 triệu chiếc bo mạch kể từ năm 1989. Những chiếc bo mạch chủ này chính là trung tâm của dòng máy tính xách tay Asus ExpertBook và máy bộ Asus ExperCenter. Theo đại diện thương hiệu, với những thành tựu trên, Asus luôn tự hào khi được các chuyên gia và những người yêu mến công nghệ đánh giá cao.

Asus ExpertBook và máy bộ Asus ExperCenter trang bị bo mạch chủ.

Theo đại diện Asus, với chứng nhận tiêu chuẩn Quân sự Mỹ MIL-STD 810G trong ngành, Asus ExpertBook và Asus ExpertCenter có thể hoạt động ổn định ở bất cứ đâu, bất kể môi trường khắc nghiệt. Đại diện hãng cam kết tất cả các máy tính Asus Expertbook đều trải qua quá trình kiểm tra chất lượng nghiêm ngặt theo các tiêu chuẩn cao hơn, phù hợp với những yêu cầu cao của người dùng doanh nghiệp.

Laptop Asus Expertbook trải qua quá trình kiểm tra chất lượng nghiêm ngặt, đạt chứng nhận tiêu chuẩn Quân sự Mỹ MIL-STD 810G.

Giải pháp bảo mật cao

Laptop Asus ExpertBook và máy tính đồng bộ ExperCenters là dòng sản phẩm chuyên biệt cho doanh nghiệp. Nhà sản xuất cho biết sản phẩm cung cấp hệ thống bảo mật toàn diện bằng nhiều lớp phần cứng và phần mềm, giúp bảo vệ dữ liệu không bị truy cập trái phép. Trong đó gồm quản lý IT như nền tảng intel vPro, trung tâm điều khiển ASUS, bảo mật AI; bảo mật danh tính như cảm biến vân tay, mật khẩu BIOS HDD, chip bảo mật TPM; bảo vệ phần cứng như khe cắm khóa Kensington và khóa phím, cảnh báo xâm nhập khung vỏ máy.

Chế độ hậu mãi

Không chỉ tập trung vào sản phẩm, Asus còn cung cấp các dịch vụ hậu mãi mở rộng bảo vệ doanh nghiệp. Người dùng sẽ hưởng được các lợi ích như hỗ trợ 24/7, bảo hành quốc tế hai năm hoặc mở rộng hơn tùy gói, dịch vụ nhận và trả hàng, dịch vụ tại chỗ, ứng dụng MyAsus24/7, gia hạn bảo hành, phản hồi trực tiếp vào ngày làm việc tiếp theo, bảo vệ hư hại do tai nạn, giữ lại ổ cứng bị lỗi...

Khả năng quản trị cấp doanh nghiệp

Dải sản phẩm Asus Expert đơn giản hóa các quy trình quản lý tài sản cho nhân viên MIS cũng như người dùng cuối. Theo nhà sản xuất, dù là chủ doanh nghiệp duy nhất hay là giám đốc công nghệ thông tin phụ trách nhóm vài nghìn máy tính xách tay, các giải pháp quản lý của Asus sẽ giúp giảm bớt khối lượng công việc, tự động hóa các quy trình quan trọng.

Các tiệc ích hỗ trợ bao gồm Asus Control Center, trình quản lý doanh nghiệp Asus và giao diện đồ họa. Trong đó, Asus Control Center là phần mềm quản lý IT tập trung cung cấp các giải pháp quản lý, nâng cấp, hỗ trợ từ xa hiệu quả, trực quan và an toàn. Còn trình quản lý doanh nghiệp Asus là một nền tảng điện toán trong máy tính cá nhân bao gồm phần cứng, phần mềm và firmware cung cấp khả năng bảo mật độc đáo và hiệu suất cao. Giao diện đồ họa Asus UEFI BIOS hỗ trợ thao tác bằng chuột và bàn phím trực quan, tiết kiệm thời gian, nâng cao hiệu suất thiết lập thiết bị cho đội ngũ IT.

Phần mềm quản lý IT tập trung Asus Control Center cung cấp giải pháp quản lý, nâng cấp, hỗ trợ từ xa hiệu quả, trực quan và an toàn cho doanh nghiệp.

Thiết kế tối ưu chi phí đầu tư, vận hành

Thấu hiểu và lấy nhu cầu của người dùng doanh nghiệp làm trung tâm, Asus cho biết đã áp dụng các thiết kết chuyên biệt cho doanh nghiệp trong từng chi tiết. Cụ thể với máy tính xách tay ExpertBook, sản phẩm có thiết kế mỏng nhẹ nhưng được hoàn thiện chất lượng cao với bàn phím thoải mái, đầy đủ các cổng kết nối cần thiết. Với máy bộ ExpertCenter, Asus dùng khung máy vỏ thép vững chắc có bản lề bên trong, dễ dàng tháo lắp. Khung máy được bố trí không gian linh hoạt cho việc bảo trì, sữa chữa và nâng cấp thiết bị theo nhu cầu từng giai đoạn kinh doanh của công ty.

ExpertCenter là giải pháp máy bộ chuyên biệt cho doanh nghiệp, nổi bật với nhiều phom dáng kích thước, cấu hình phù hợp đa dạng các yêu cầu công việc. Cùng với đó là khả năng bảo mật nhiều lớp, tính ổn định cao và dịch vụ hỗ trợ chuyên nghiệp, được kỳ vọng sẽ là lựa chọn cho các doanh nghiệp trong ngắn và dài hạn.

Máy bộ ExperCenter có cấu hình phù hợp, đáp ứng đa dạng các yêu cầu công việc của doanh nghiệp.

Trong khi đó, dòng Asus ExpertBook là laptop chuyên biệt tạo nên sự linh hoạt nhưng vẫn đảm bảo yếu tố hiệu suất, an toàn cần thiết, tạo hình ảnh thanh lịch, thẩm mỹ cao cho môi trường văn phòng.

"Bộ đôi sản phẩm này cung cấp giải pháp mang tính toàn diện, tối ưu dành cho doanh nghiệp và các công ty khởi nghiệp, góp phần làm nên trợ thủ đắc lực trong môi trường hiện đại, sẵn sàng làm việc mọi lúc mọi nơi", đại diện Asus đánh giá.

