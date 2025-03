Máy bay vũ trụ có thể bay vòng quanh Trái Đất trong 95 phút

MỹCông ty Radian Aerospace ở Seattle, Washington, đang phát triển máy bay vũ trụ có thể di chuyển ở tốc độ 28.968 km/h và chở hành khách vòng quanh thế giới trong chưa đầy hai giờ.

Mô phỏng máy bay Radian One bay trên quỹ đạo. Ảnh: Radian Aerospace

Máy bay vũ trụ Radian One của Radian Aerospace được chế tạo để di chuyển ở quỹ đạo thấp của Trái Đất, theo Sun. Thay vì phóng thẳng giống tên lửa, Radian One sẽ cất cánh từ đường băng. Phương tiện cũng sẽ hạ cánh trên đường băng thay vì đáp xuống đại dương. Theo Radian Aerospace, Radian One là máy bay vũ trụ thế hệ tiếp theo, một phương tiện không gian có thể tái sử dụng.

Radian One có thể chở 5 thành viên phi hành đoàn, hứa hẹn cách mạng hóa giao thông hàng không trong đó yếu tố tốc độ đóng vai trò quan trọng. Radian Aerospace hứa hẹn Radian One có thể vận chuyển bất cứ thứ gì nặng dưới 2.267 kg tới bất kỳ nơi đâu trên Trái Đất trong thời gian dưới một giờ. Sức chở của phương tiện tăng gấp đôi khi bay từ vũ trụ về Trái Đất, chẳng hạn đưa trang thiết bị từ trạm vũ trụ trở về. Radian Aerospace hy vọng máy bay vũ trụ của họ có thể chở hành khách và thiết bị cho cả trạm vũ trụ công và tư nhân trong tương lai, bao gồm những khách sạn trôi nổi trong không gian.

Mẫu máy bay vũ trụ sẽ cất cánh nhờ sử dụng xe kéo hoạt động bằng tên lửa. Xe kéo nằm trên đường băng này sẽ giúp Radian One tăng tốc lên 864 km/h. Nhưng phương tiện sẽ bay ở tốc độ gần 28.968 km/h khi lên tới quỹ đạo thấp của Trái Đất. Quá trình bay lên cao sẽ khá giống máy bay chở khách thông thường. Radian Aerospace cũng hứa hẹn hồi quyển êm ái, có thể diễn ra ở bất cứ nơi đâu trên Trái Đất có đường băng phù hợp (dài ít nhất 3.048 m). Đường băng ở các sân bay thương mại lớn thường dài 2.438 - 3.962 m. Theo công ty, Radian One có thể sẵn sàng bay chỉ trong 90 phút.

Tuy nhiên, Radian Aerospace chưa xác nhận thời gian Radian One bắt đầu thực hiện những chuyến bay thương mại vào không gian. Thiết kế mới nhất của phương tiện được công bố vào tháng 4/2024 và công ty đã bắt tay vào thử nghiệm ban đầu với nguyên mẫu PFV01, bao gồm chạy trên đường băng.

An Khang (Theo Sun)