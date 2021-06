Máy bay Virgin Galactic chở người lên vũ trụ

MỹVirgin Galactic sẽ đưa Kellie Gerardi, nhà nghiên cứu hàng không vũ trụ kiêm truyền thông khoa học, vào không gian trong nhiệm vụ sắp tới.

Kellie Gerardi trong một chuyến bay vi trọng lực. Ảnh: France24.

Chuyến bay cận quỹ đạo trên máy bay vũ trụ Virgin Galactic sẽ đưa Gerardi, tác giả của cuốn sách "Not Necessarily Rocket Science: A Beginner's Guide to Life in the Space Age" (Mango Media, 2020), vào không gian để thử nghiệm công nghệ mới liên quan tới sức khỏe con người cùng nhiều thí nghiệm khác. Ngoài công tác truyền thông, Gerardi là nhà nghiên cứu ở Viện Khoa học hàng không vũ trụ quốc tế (IIAS), đơn vị cộng tác với Virgin Galactic để lên kế hoạch cho chuyến bay và những hoạt động nghiên cứu trên phương tiện.

"Tôi cho rằng đây cũng là một tiền lệ quan trọng để các thế hệ nhà nghiên, nhà khoa học và phi hành gia sử dụng những phương tiện như Virgin Galactic để đạt mục tiêu nghiên cứu và bay vào không gian. Trong quá khứ, rất ít người có cơ hội làm vậy", Gerardi chia sẻ.

Chuyến bay sẽ kéo dài 60 - 75 phút. Cả hoạt động cất cánh và hạ cánh đều diễn ra tại trung tâm vận hành thương mại của Virgin Galactic là cảng vũ trụ America ở New Mexico, theo Sirisha Bandla, phó giám đốc phụ trách hợp tác chính phủ ở Virgin Galactic.

Virgin Galactic đã phát triển hàng loạt máy bay vũ trụ, gần đây nhất là mẫu SpaceShip III, tiếp nối bản tiền nhiệm SpaceShipTwo. Các máy bay này được thiết kế để chở hai phi công và 6 hành khách trong chuyến bay cận quỹ đạo vào không gian và phóng giữa không trung trên máy bay vận chuyển khổng lồ mang tên VMS Eve.

"Chúng tôi có hệ thống lai giữa máy bay và tàu vũ trụ", Bandla cho biết. "Máy bay sẽ đưa các phương tiện thuộc nhóm tàu vũ trụ của chúng tôi lên độ cao lớn, sau đó tàu vũ trụ khai hỏa tên lửa trong 60 giây. Thời gian trong môi trường vi trọng lực là 3 - 4 phút".

Trong vài phút ở môi trường vi trọng lực, Gerardi sẽ tháo đai an toàn khỏi ghế và hoàn thành mục tiêu nghiên cứu. Gerardi chia sẻ, cô sẽ tiến hành nghiên cứu động lực học chất lưu và thu thập dữ liệu bằng thiết bị đeo trên người mang tên Astroskin Bio-Monitor.

Hiện nay, Virgin Galactic không thể công bố thông tin về thời gian diễn ra nhiệm vụ. Dù vậy, trong báo cáo quý hồi tháng 5, công ty tiết lộ họ sẽ bắt đầu hoạt động thương mại vào năm 2022.

An Khang (Theo Space)