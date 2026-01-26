Máy bay Vietnam Airlines quay đầu để cấp cứu hành khách

Chuyến bay VN31 của Vietnam Airlines từ TP HCM đi Frankfurt phải quay lại Tân Sơn Nhất để hỗ trợ y tế cho một hành khách gặp vấn đề sức khỏe.

Đêm 25/1, sau khoảng 37 phút cất cánh, nữ hành khách mang quốc tịch Tây Ban Nha xuất hiện các triệu chứng co giật, nôn ra máu. Phi hành đoàn đã phát loa kêu gọi hỗ trợ y tế. Trên chuyến bay, hai hành khách là bác sĩ đã hỗ trợ sơ cứu ban đầu và khuyến cáo máy bay quay đầu để đảm bảo an toàn cho khách.

Đánh giá tình trạng sức khỏe hành khách, cơ trưởng quyết định quay lại sân bay Tân Sơn Nhất và phối hợp với trung tâm điều hành, các đơn vị mặt đất để chuẩn bị phương án hỗ trợ y tế.

Máy bay Vietnam Airlines đậu tại sân bay Tân Sơn Nhất. Ảnh: Quỳnh Trần

Máy bay hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất lúc 01h39 ngày 26/1. Nữ hành khách được lực lượng y tế tại sân bay theo dõi cùng người thân.

Chuyến bay đến Franfurt được khởi hành lại, chậm khoảng 2 giờ 55 phút so với kế hoạch, có thể ảnh hưởng đến việc nối chuyến của một số hành khách. Tuy nhiên, hành khách trên chuyến bay đã đồng thuận, ưu tiên cao nhất dành cho tính mạng và sức khỏe của người gặp nạn.

Anh Duy