Máy bay Vietnam Airlines hạ cánh khẩn cấp tại Ấn Độ cứu hành khách

Chuyến bay VN36 của Vietnam Airlines từ Frankfurt đi Hà Nội đã phải chuyển hướng hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay Kolkata, Ấn Độ, để kịp thời cấp cứu một hành khách gặp vấn đề sức khỏe.

Theo thông tin từ hãng, sự việc xảy ra trên chuyến bay VN36 ngày 6/1. Sau khi cất cánh khoảng 8 giờ, một nam hành khách quốc tịch Đức, ngồi ghế 11F, xuất hiện biểu hiện sức khỏe xấu, khó thở. Tổ tiếp viên đã lập tức triển khai các biện pháp sơ cứu và hỗ trợ y tế theo quy trình ứng phó khẩn cấp.

Do tình trạng hành khách không cải thiện, tổ bay quyết định chuyển hướng và cho máy bay hạ cánh khẩn cấp tại sân bay Kolkata để hành khách sớm được tiếp cận hỗ trợ y tế. Ngay khi nhận thông tin, đại diện Vietnam Airlines tại Ấn Độ phối hợp với đơn vị dịch vụ mặt đất và nhà chức trách sân bay tổ chức cấp cứu, sau đó chuyển hành khách tới bệnh viện để tiếp tục điều trị.

Sau khi hoàn tất công tác hỗ trợ y tế, chuyến bay VN36 đã tiếp tục hành trình và cất cánh trở lại lúc 5h30 ngày 7/1 theo giờ địa phương.

Phương tiện sẵn sàng cấp cứu hành khách tại sân bay Kolkata (Ấn Độ). Ảnh: VNA

Trước đó, Vietnam Airlines từng ghi nhận một số trường hợp tương tự. Ngày 17/9/2025, chuyến bay VN30 từ Frankfurt đi TP HCM hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay quốc tế Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Ngày 23/7/2025, chuyến bay VN837 hành trình Hà Nội - Siem Reap chuyển hướng hạ cánh xuống sân bay Đà Nẵng. Ngày 6/7/2025, chuyến bay VN56 từ Hà Nội đi Anh cũng phải hạ cánh khẩn cấp tại sân bay Kolkata, Ấn Độ.

Vietnam Airlines khuyến cáo hành khách nên chủ động đánh giá tình trạng sức khỏe trước mỗi chuyến bay. Khi có dấu hiệu bất thường, hành khách cần tham vấn bác sĩ và cân nhắc việc thực hiện hành trình nhằm bảo đảm an toàn sức khỏe.