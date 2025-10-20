Máy bay trượt khỏi đường băng, lao xuống biển ở Hong Kong

Máy bay Boeing 747 chở hàng trượt khỏi đường băng sân bay quốc tế Hong Kong và chìm một phần dưới biển, khiến ít nhất một người chết.

Máy bay vận tải Boeing 747 của hãng hàng không Emirates, hãng hàng không AirACT của Thổ Nhĩ Kỳ vận hành và mang số hiệu chuyến bay EK9788, trượt khỏi đường băng phía bắc Sân bay Quốc tế Hong Kong của Trung Quốc vào khoảng 4h sáng nay (3h giờ Hà Nội).

Sự cố xảy ra khi máy bay đang hạ cánh sau hành trình từ Dubai. Cảnh sát Hong Kong nhận định chiếc Boeing 747 đã va chạm với một phương tiện mặt đất trong quá trình hạ cánh, khiến cả máy bay và phương tiện này đều rơi xuống vùng biển ngoài đường băng.

Hiện trường tai nạn máy bay ở Hong Kong rạng sáng 20/10. Ảnh: LIHKG

Hình ảnh hiện trường cho thấy máy bay chìm một nửa dưới nước, phần thân có nhiều vết nứt và đứt gãy lớn.

Giới chức địa phương cho hay một người đàn ông trên phương tiện đã tử vong, người còn lại được cứu hộ và đưa đến bệnh viện nhưng chưa rõ tình trạng sức khỏe.

* Tiếp tục cập nhật

Thanh Tâm (Theo Reuters, Aviation 24)