Trung Quốc tố phi cơ Philippines "xâm nhập trái phép" không phận trên bãi cạn Scarborough, trong khi Manila nói tiêm kích Bắc Kinh từng khiến máy bay nước này gặp nguy hiểm.

Liu Dejun, phát ngôn viên lực lượng hải cảnh Trung Quốc, nói rằng hai máy bay trinh sát Philippines hôm 16/10 "xâm nhập trái phép không phận Trung Quốc" trên bãi cạn Scarborough, thêm rằng chúng đã bị đẩy lui "theo đúng luật pháp và quy định".

"Chúng tôi nghiêm túc cảnh báo Philippines ngừng ngay các hành động khiêu khích và xâm phạm, cũng như những lời lẽ kích động", Liu nói, thêm rằng hải cảnh Trung Quốc sẽ tiếp tục hoạt động để bảo vệ "quyền lợi hợp pháp" của nước này.

Philippines chưa bình luận về sự việc diễn ra ngày 16/10.

Trước đó, Manila nói rằng vào 15/10, một trong các máy bay nước này đã bị "cản trở hung hăng" khi làm nhiệm vụ tuần tra hàng hải định kỳ trên khu vực bãi cạn Scarborough.

Jay Tarriela, phát ngôn viên lực lượng cảnh sát biển Philippines, chia sẻ lên mạng xã hội video, hình ảnh được cho là trực thăng và tiêm kích J-16 Trung Quốc, cáo buộc máy bay này đã "quấy rối và gây nguy hiểm" cho phi cơ của Manila.

Máy bay Trung Quốc, Philippines chạm trán gần bãi cạn tranh chấp Máy bay được cho là tiêm kích J-16 Trung Quốc gần bãi cạn Scarborough hôm 15/10. Video: X/Jaytaryela

"Những hành động như vậy gây ra rủi ro rõ ràng và không thể chấp nhận được với lực lượng cảnh sát biển và đội ngũ nhà báo đi cùng", ông cho hay.

Bãi cạn Scarborough là rạn san hô vòng nằm cách đảo chính Luzon của Philippines khoảng 240 km và cách bờ biển đông nam Trung Quốc gần 900 km. Philippines và Trung Quốc đều tuyên bố chủ quyền với Scarborough, nhưng Bắc Kinh kiểm soát bãi cạn này từ năm 2012.

Philippines tuyên bố sẽ giành lại quyền kiểm soát bãi cạn Scarborough từ tay Trung Quốc.

Trước đó, Cục Nghề cá và Nguồn lợi thủy sản Philippines (BFAR) ngày 12/10 cho biết tàu công vụ BRP Datu Pagbuaya bị tàu hải cảnh Trung Quốc phun vòi rồng trong khu vực gần đảo Thị Tứ, sau đó bị tông vào phần đuôi gây hư hại nhẹ. Trong khi đó, hải cảnh Trung Quốc cáo buộc tàu Philippines "tiếp cận nguy hiểm" khiến tàu công vụ Trung Quốc thực hiện biện pháp ngăn chặn.

Vị trí bãi cạn Scarborough. Đồ họa: CSIS

Liên quan sự việc này, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng hôm nay cho biết Việt Nam rất quan ngại trước những thông tin mà các bên trong sự việc công bố thời gian qua. Bà nhấn mạnh Việt Nam có đầy đủ cơ sở lịch sử và pháp lý để khẳng định chủ quyền rõ ràng và minh định đối với quần đảo Trường Sa, trong đó có đảo Thị Tứ.

"Việt Nam đề nghị các bên liên quan tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Trường Sa, kiềm chế và hành động có trách nhiệm, tôn trọng luật pháp quốc tế, công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982), các quy định quốc tế về an ninh - an toàn hàng hải, bao gồm quy tắc phòng ngừa đâm va trên biển do tổ chức hàng hải quốc tế ban hành", người phát ngôn cho biết.

Phạm Giang (Theo Global Times, Philippine Star)