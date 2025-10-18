Máy bay Trung Quốc hạ cánh khẩn vì pin bốc cháy

Chuyến bay của Air China phải chuyển hướng, hạ cánh khẩn xuống Thượng Hải, sau khi pin trong hành lý xách tay của khách bốc cháy.

"Trên chuyến bay mang số hiệu CA139, một cục pin lithium đã tự bốc cháy trong hành lý xách tay của hành khách", hãng hàng không Air China ra tuyên bố trên mạng xã hội Weibo ngày 18/10.

Air China cho biết thêm khi xảy ra sự cố, tổ bay đã nhanh chóng xử lý theo đúng quy trình và không để ai bị thương. Hình ảnh do hành khách chụp lại cho thấy ngọn lửa bùng phát từ cabin hành lý ở phía trên và một số hành khách tìm cách giúp dập lửa.

Máy bay hạ cánh khẩn vì pin bốc cháy trên khoang hành lý Hành lý xách tay bốc cháy trên chuyến bay của Air China ngày 18/10. Video: X/@aviationbrk

Sự cố khiến chuyến bay, dự định đi từ thành phố Hàng Châu tới sân bay quốc tế Incheon ở Hàn Quốc, phải chuyển hướng hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay Phố Đông ở Thượng Hải.

Dữ liệu từ trang web theo dõi các chuyến bay Flightradar24 cho thấy chuyến bay CA139 cất cánh từ Hàng Châu lúc 9h47 và phải quay đầu khi đang di chuyển trên biển, đáp xuống Thượng Hải lúc 11h.

Ngọc Ánh (Theo AFP)