Máy bay Trung Quốc chở 265 người hạ cánh khẩn vì hỏng động cơ

Máy bay của hãng Air China chở 265 đã phải hạ cánh khẩn cấp tại vùng Siberia của Nga do sự cố động cơ.

"Trong hành trình từ London đến Bắc Kinh, phi hành đoàn trên chiếc Boeing 777-300 của Air China đã quyết định hạ cánh xuống một sân bay dự phòng ở Nga. Nguyên nhân ban đầu là một động cơ gặp trục trặc", cơ quan hàng không dân dụng Nga Rosaviatsia hôm nay cho hay.

Máy bay Air China tại sân bay Nizhnevartovsk ở Siberia, Nga ngày 26/8. Ảnh: Baza

Dữ liệu theo dõi chuyến bay của Flightradar24 cho thấy máy bay đã hạ cánh xuống sân bay Nizhnevartovsk ở Siberia.

"Các dịch vụ sân bay được kích hoạt nhanh chóng để đón tiếp chuyến bay bất ngờ này. Hiếm khi có chuyến bay như vậy từ Anh đến Nizhnevartovsk, nhưng họ đã chuẩn bị rất nhanh chóng", một nhân chứng cho hay.

Theo Rosaviatsia, Air China đã quyết định điều máy bay dự phòng đến Nizhnevartovsk trong ngày 26/8 để đưa 250 hành khách cùng 15 thành viên phi hành đoàn trở về Bắc Kinh.

Huyền Lê (Theo Reuters, Baza)