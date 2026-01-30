Máy bay Thái Lan bỏ quên 23 hành khách

Máy bay của hãng Thai AirAsia bỏ quên 23 hành khách trên xe trung chuyển tại sân bay Don Mueang, buộc phải quay lại để đón họ.

Cục Hàng không Dân dụng Thái Lan (CAAT) ngày 29/1 nhận được khiếu nại của nhóm hành khách về việc họ bị bỏ quên khi chuẩn bị lên chuyến bay số hiệu FD3116 của hãng hàng không giá rẻ Thai AirAsia từ sân bay quốc tế Don Mueang, Bangkok đến thành phố Hat Yai ở miền nam.

Chuyến bay dự kiến khởi hành lúc 7h10 với 136 hành khách hôm 17/1. Tuy nhiên, một hành khách lớn tuổi không thấy bạn mình đâu, dù người này đã làm xong thủ tục và lên xe buýt trung chuyển ra máy bay.

Khi máy bay bắt đầu chạy ra đường lăn để chuẩn bị cất cánh, bà cởi dây an toàn và báo cho phi hành đoàn rằng người bạn đi cùng mình đã mất tích. Bà nhất quyết cho rằng phi cơ không thể cất cánh vì bạn của bà đã làm thủ tục và đang trên xe buýt trung chuyển.

Ban đầu, phi hành đoàn cho rằng hành khách "mất tích" này chỉ lỡ chuyến bay và có thể đi chuyến tiếp theo, hoặc có thể đã lên nhầm xe buýt, vì khi đó có hai cửa ra máy bay được vận hành cùng lúc. Tuy nhiên, sau khi gọi điện thoại, hành khách lớn tuổi xác nhận bạn của mình cùng 22 người khác vẫn mắc kẹt trên chiếc xe trung chuyển đóng kín.

Khoảng 7h45, máy bay rời khỏi đường lăn, quay đầu về lại vị trí đỗ để phi hành đoàn đón 23 hành khách mà họ bỏ quên trên xe trung chuyển. Chuyến bay khởi hành muộn 36 phút và sau đó hạ cánh ở Hat Yai.

Nhóm hành khách bị bỏ quên rời xe buýt trung chuyển để lên máy bay hôm 17/1. Ảnh: Bangkok Post

Thai AirAsia ngày 28/1 ra tuyên bố xác nhận sự việc và cho rằng nguyên nhân là "lỗi phối hợp, liên lạc giữa nhân viên mặt đất với tổ bay". Hãng cũng xin lỗi những người bị ảnh hưởng.

CAAT yêu cầu hãng giải trình và thực hiện các biện pháp khắc phục vấn đề. Thai AirAsia đã thông báo với CAAT rằng họ sẽ siết chặt quy trình bằng cách yêu cầu phi hành đoàn, không chỉ nhân viên mặt đất, kiểm đếm hành khách lần cuối trước khi máy bay rời vị trí đỗ đối với các chuyến bay sử dụng xe buýt trung chuyển. Họ cũng sẽ cải tiến hệ thống liên lạc nội bộ nhằm ngăn ngừa sai sót tương tự.

Hãng cam kết xử lý các nhân viên liên quan và triển khai biện pháp giám sát chặt chẽ hơn.

Huyền Lê (Theo Bangkok Post, Standard)