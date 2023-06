Máy bay, tàu cao tốc chở đề thi tốt nghiệp ra đảo

Đề thi tốt nghiệp THPT được máy bay, tàu cao tốc đưa ra Côn Đảo, Phú Quý với sự giám sát chặt chẽ của công an.

Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có một điểm thi tại trường THPT Võ Thị Sáu, huyện Côn Đảo, cách đất liền khoảng 185 km. Năm nay, 93 thí sinh của huyện đảo này dự thi tốt nghiệp.

Bà Trần Thị Ngọc Châu, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Bà Rịa - Vũng Tàu, cho hay đề thi đã được vận chuyển ra Côn Đảo bằng đường hàng không. Tương tự, bài thi cũng được chở vào đất liền để chấm. Toàn bộ đề, bài thi đều được giám sát, bảo mật nghiêm ngặt bởi lực lượng công an đi kèm từ đất liền ra đảo.

Máy bay của Công ty Trực thăng miền Nam chuẩn bị cất cánh tại sân bay Vũng Tàu, năm 2019. Ảnh: Nguyễn Nam

Từ ba năm trước, Bình Thuận tổ chức một điểm thi ở huyện đảo Phú Quý thay vì đưa thí sinh vào đất liền. Năm nay, việc vận chuyển đề thi và 32 cán bộ làm nhiệm vụ thi từ đất liền ra đảo đã hoàn tất từ chiều 26/6.

"Toàn bộ đề thi được vận chuyển ra đảo một lần bằng tàu cao tốc riêng, có lực lượng công an bảo vệ theo quy định và tàu đi kèm của Bộ đội Biên phòng", ông Phan Đoàn Thái, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Thuận, nói.

Theo ông Thái, khi ra đến đảo, đề thi đã được giao cho lực lượng chức năng giám sát, bảo vệ nghiêm ngặt theo quy định. Điểm thi duy nhất ở đảo là trường THPT Ngô Quyền có 269 thí sinh.

Tương tự như Bà Rịa - Vũng Tàu, sau khi kết thúc kỳ thi, bài làm của thí sinh được vận chuyển ngược về đất liền để chấm.

Tại TP HCM, ông Lê Hoài Nam, Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, cho hay đề thi cũng được vận chuyển ra huyện đảo Cần Giờ bằng phà vào sáng sớm mỗi ngày.

Bài thi cũng được đưa vào đất liền ngay trong chiều cùng ngày chứ không để qua đêm tại các điểm thi. Việc vận chuyển có sự giám sát chặt chẽ của Phòng An ninh Chính trị nội bộ thuộc Công an TP HCM để đảm bảo tính bảo mật và an toàn tuyệt đối.

Hiện việc tổ chức kỳ thi tốt nghiệp được giao cho các địa phương phụ trách. Một số tỉnh chọn đưa thí sinh từ đảo về đất liền để tham gia kỳ thi, song cũng nhiều nơi thuê tàu, phà, máy bay đưa đề thi ra đảo với kinh phí hàng trăm triệu đồng. Những năm trước các địa phương lý giải việc này để tạo thuận lợi cho thí sinh. Tuy nhiên, việc in sao đề thi không thể thay bằng hình thức trực tuyến hoặc số hóa do với quy mô ít, nếu tổ chức riêng một điểm in sao đề với các quy định nghiêm ngặt sẽ tốn kém về tài chính, nhân lực nhiều hơn.

Kỳ thi tốt nghiệp diễn ra vào ngày 28-29/6 với hơn một triệu thí sinh. Thí sinh phải làm ba bài độc lập Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ cùng hai bài tổ hợp là Khoa học tự nhiên (Vật lý, Hóa học, Sinh học) và Khoa học xã hội (Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân đối với thí sinh học chương trình giáo dục phổ thông; hoặc Lịch sử, Địa lý đối với thí sinh học chương trình giáo dục thường xuyên).

Lệ Nguyễn