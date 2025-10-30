Máy bay siêu thanh NASA lần đầu cất cánh

MỹMáy bay X-59 của NASA thực hiện thành công chuyến bay đầu tiên bên trên vùng Palmdale, California, mở đầu chuỗi thử nghiệm nhằm chứng minh bay siêu thanh không tiếng ồn khả thi.

Máy bay X-59 cất cánh. Ảnh: Lockheed Martin

Theo Space, sau khi chạy trên đường băng ở cơ sở Nhà máy 42 của Không quân Mỹ (USAF), máy bay X-59 cất cánh từ sân bay vùng Palmdale ở California hôm 28/10. NASA không đưa ra thông báo về chuyến bay nhưng hình ảnh từ những người quan sát và nhiếp ảnh gia cho thấy mẫu máy bay thuôn dài lao vào không trung về phía bắc Palmdale, bên trên sa mạc Mojave.

Đường bay của X-59 cho thấy phương tiện bay theo cung đường hình bầu dục giống đường đua xe phía trên căn cứ không quân Edwards của USAF trong hơn một giờ trước khi hạ cánh. Trung tâm nghiên cứu bay Armstrong của NASA cũng nằm trong căn cứ. Sau chuyến bay đầu tiên, X-59 sẽ hoạt động ở Armstrong và trải qua chiến dịch thử nghiệm bao gồm bay qua nhiều ống thu thanh đặt trên sa mạc và lướt qua các máy bay khác trang bị cảm biến không khí đặc biệt.

Theo New Atlas, X-59 được thiết kế bởi NASA và chế tạo tại cơ sở Skunk Works của công ty Lockheed Martin ở Palmdale nhằm bay nhanh hơn vận tốc âm thanh mà không phát ra tiếng nổ siêu thanh ầm ĩ. Tiếng nổ siêu thanh hình thành từ sóng xung kích tích tụ ở phía trước máy bay khi phương tiện bay ở tốc độ siêu thanh. Khi loại sóng này truyền qua một địa điểm trên mặt đất, nó có thể tạo ra tiếng nổ cỡ 110-140 dB, tương đương tiếng sấm nổ, khiến gia súc và động vật hoang dã hoảng sợ, thậm chí làm vỡ cửa sổ.

Để hồi sinh hàng không siêu thanh trên quy mô lớn, NASA hợp tác với Lockheed Martin để phát triển X-59, nguyên mẫu dùng để chứng minh công nghệ. Chức năng cơ bản của máy bay X-59 một chỗ ngồi là kiểm tra hình dáng thân máy bay giúp giảm thiểu tiếng nổ siêu thanh thông qua định hình dòng khí qua phần mũi, đầu và cánh để sóng xung kích tản ra dọc phương tiện và chuyển hướng lên phía trên. Kết quả là sóng xung kích giảm độ ồn xuống 60-80 dB, chỉ lớn ngang tiếng sập cửa xe trên mặt đất.

Chuyến bay đầu tiên của X-59 chỉ đạt tốc độ cận âm bởi mục đích chính là chứng minh phương tiện bay được. Trong những thử nghiệm tiếp theo, NASA lên kế hoạch tăng dần các thông số cho tới khi máy bay vượt qua tốc độ âm thanh. Nếu X-59 có thể chứng minh bay siêu thanh khả thi, nhà chức trách sẽ bỏ quy định hạn chế bay ở tốc độ này phía trên khu dân cư trong tương lai, mở ra tiềm năng ứng dụng trong cứu trợ thiên tai, vận chuyển y tế và nhiều lĩnh vực khác.

An Khang (Theo Space, New Atlas)