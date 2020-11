Máy bay siêu thanh 2.700 km/h sẽ bay thử năm sau

MỹMáy bay XB-1 dài 22 m được chế tạo từ hợp chất carbon, cho phép phương tiện duy trì độ bền khi bay nhanh hơn vận tốc âm thanh.

Boom Supersonic ra mắt máy bay thử nghiệm XB-1 hồi tháng 10/2020. Ảnh: Boom Supersonic.

Mục tiêu của Boom Supersonic là tạo ra một chiếc máy bay có thể đạt tốc độ 2.716 km/h. "XB-1 là cột mốc quan trọng hướng tới phát triển mẫu máy bay thương mại Overture của chúng tôi, biến bay bền vững ở tốc độ siêu thanh thành xu hướng và tăng cường kết nối con người", Blake Scholl, sáng lập viên kiêm giám đốc điều hành Boom Supersonic, cho biết.

Nếu kế hoạch bay của XB-1 diễn ra thuận lợi và quá trình phát triển Overture đúng tiến độ, công ty hy vọng có thể thử nghiệm bay cỡ hoàn chỉnh vào năm 2025 và bay chở khách vào cuối thập kỷ. Mục tiêu là giảm một nửa thời gian bay bằng máy bay qua đại dương. Ví dụ, một chuyến bay từ Paris tới Montreal sẽ kéo dài 3 tiếng 45 phút, bằng một nửa thời gian bay hiện nay là 7 tiếng 15 phút. XB-1 sẽ trang bị 3 động cơ General Electric J85-15, khoang lái tối ưu cho các chuyến bay tốc độ cao và cánh tam giác giúp tăng độ ổn định khi cất cánh và hạ cánh.

Thử nghiệm bay sắp tới của Boom Supersonic diễn ra hai thập kỷ sau khi hai mẫu máy bay chở khách siêu thanh ngừng vận hành do cho phí tăng cao và sự phức tạp do bay ở tốc độ lớn. Concorde , máy bay chở khách siêu thanh do Anh - Pháp hợp tác phát triển, hoạt động từ năm 1969 đến 2003. Concorde ngừng hoạt động vĩnh viễn 3 năm sau vụ tai nạn năm 2000 của chuyến bay Air France 4590 khiến toàn bộ hành khách và phi hành đoàn thiệt mạng.

Máy bay siêu thanh đối thủ của Concorde là Tupolev Tu-144 do Liên bang Xô Viết chế tạo, hoạt động từ năm 1968 đến 1999, nhưng chỉ bay thương mại vài năm trong thập niên 1970. Khi chương trình bị dừng vào năm 1983, những chiếc máy bay còn lại được sử dụng để nghiên cứu và đào tạo phi công cho tàu con thoi Buran của Liên bang Xô Viết.

An Khang (Theo Space)