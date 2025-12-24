Máy bay rơi ở Thổ Nhĩ Kỳ, tướng Libya thiệt mạng

Phi cơ chở Tổng tham mưu trưởng quân đội Libya rơi sau khi cất cánh rời thủ đô Ankara của Thổ Nhĩ Kỳ, khiến ông cùng 7 người khác thiệt mạng.

Chiếc máy bay cất cánh từ sân bay Esenboga ở thủ đô Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ lúc 17h10 GMT ngày 23/12 (khoảng 0h10 ngày 24/12 giờ Hà Nội) để trở về Tripoli, Libya. Tuy nhiên, đến 17h52, máy bay mất liên lạc.

Bộ trưởng Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ Ali Yerlikaya cho hay xác máy bay được tìm thấy gần làng Kesikkavak thuộc quận Haymana, Ankara. Chiếc phi cơ loại Dassault Falcon 50 đã yêu cầu hạ cánh khẩn cấp khi đang bay qua vùng Haymana, cách Ankara khoảng 74 km, trước khi mất liên lạc.

Một quan chức cấp cao khác của Thổ Nhĩ Kỳ cho hay máy bay yêu cầu hạ cánh khẩn do "sự cố về điện" sau khi cất cánh 16 phút.

Burhan Cicek, người dân địa phương, mô tả nghe thấy "tiếng nổ lớn như bom" khi máy bay gặp nạn.

Mảnh vỡ của máy bay tại hiện trường vụ tai nạn ở Haymana, Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: Anadolu Agency

Phi cơ chở Tổng tham mưu trưởng quân đội Libya Mohammed Ali Ahmed Al-Haddad cùng 4 người khác gồm tư lệnh lục quân Libya, giám đốc cơ quan sản xuất quân sự, cố vấn của ông Al-Haddad và một nhiếp ảnh gia thuộc văn phòng của ông. 5 người này cùng ba thành viên phi hành đoàn đều thiệt mạng.

"Sự việc đau lòng này xảy ra khi họ trên đường trở về từ chuyến công tác chính thức tại thành phố Ankara. Mất mát này là tổn thất lớn đối với quốc gia, quân đội và toàn thể nhân dân", Thủ tướng Chính phủ Đoàn kết Dân tộc Libya (GNU) Abdulhamid Dbeibah nói.

Rơi máy bay ở Thổ Nhĩ Kỳ Lực lượng cứu hộ tới hiện trường vụ rơi máy bay ở Haymana, Thổ Nhĩ Kỳ ngày 23/12. Video: WAAY 31 News

Trước đó cùng ngày, ông Al-Haddad đã có cuộc hội đàm tại Ankara với Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Yasar Guler cùng người đồng cấp Selcuk Bayraktaroglu. GNU thông báo Thủ tướng Dbeibah đã chỉ đạo Bộ trưởng Quốc phòng cử phái đoàn tới Ankara để theo dõi quá trình xử lý vụ tai nạn.

Bộ trưởng phụ trách các vấn đề chính trị và truyền thông của GNU Walid Ellafi chia sẻ với đài truyền hình Libya Alahrar rằng chưa rõ khi nào báo cáo về vụ tai nạn được hoàn tất, nhưng xác nhận máy bay là phi cơ thuê của Malta. Ông cho biết các quan chức "hiện không có đủ thông tin về quyền sở hữu hoặc hồ sơ kỹ thuật của nó", nhưng khẳng định sẽ điều tra.

Ông Al-Haddad giữ chức Tổng tham mưu trưởng quân đội Libya từ tháng 8/2020.

Tổng tham mưu trưởng quân đội Libya Mohammed Ali Ahmed Al-Haddad trong cuộc gặp Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ tại Ankara ngày 23/12. Ảnh: AFP

Libya bị chia cắt giữa chính quyền được Liên Hợp Quốc công nhận ở Tripoli do Thủ tướng Dbeibah lãnh đạo và chính quyền của tướng Khalifa Haftar ở miền đông đất nước. Tình trạng này bắt đầu sau khi cuộc nổi dậy do NATO hậu thuẫn đã lật đổ và giết chết lãnh đạo lâu năm Muammar Gaddafi năm 2011.

Thổ Nhĩ Kỳ có quan hệ chặt chẽ với chính phủ Libya ở Tripoli, cung cấp hỗ trợ kinh tế và quân sự, cũng như thường xuyên có các chuyến thăm giữa hai bên. Tuy nhiên, Ankara gần đây cũng liên hệ với chính quyền đối lập ở miền đông khi lãnh đạo cơ quan tình báo Thổ Nhĩ Kỳ Ibrahim Kalin đã gặp Haftar tại Benghazi hồi tháng 8.

Thanh Tâm (Theo Reuters, AFP)