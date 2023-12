Máy bay riêng 150 triệu USD của Kim Kardashian

Tỷ phú Mỹ Kim Kardashian sở hữu máy bay mang tên Kim Air, giá 150 triệu USD, có ghế bọc cashmere, hai phòng tắm.

Trong phim truyền hình thực tế The Kardashians, với mùa bốn kết thúc hồi cuối tháng 11, Kim Kardashian nói về chiếc máy bay phản lực Gulfstream cô mua năm 2022. Thiết kế là phiên bản nâng cấp của G650, ra mắt lần đầu năm 2008. Ban đầu, nó có giá 95 triệu USD và tăng lên 150 triệu USD sau khi được trang bị thêm nội thất xa xỉ.

Máy bay của Kim Kardashian. Ảnh: Hulu

Kim nói trong phim: "Tôi chưa bao giờ mơ sẽ sở hữu một chiếc máy bay". Ngôi sao truyền hình giới thiệu những người bước vào Kim Air sẽ có cảm giác như đang ở trong phòng khách nhà cô. "Nội thất dùng loại gỗ nhẹ, được đặt làm riêng. Máy bay có một phòng tắm phía trước và phía sau. Mỗi ghế đều có bộ sạc điện thoại riêng", cô nói.

Theo Kim, phần thú vị nhất của chiếc máy bay là chất liệu vải cashmere bọc trên khoang hành lý phía trên, trần xe, ghế ngồi và tựa đầu. Để giữ gìn lớp vải xa xỉ này, cô yêu cầu những người lên máy bay không mang giày từ ngoài vào mà phải sử dụng giày dép riêng trên máy bay. Khách cũng không được sử dụng các loại dược mỹ phẩm trên thân thể, vì các chất lỏng, kem, gel có thể làm hỏng cashmere. Máy bay của cô còn trang bị tủ lạnh, phục vụ các bữa ăn nhẹ, trong đó có bánh quế.

Kim Kardashian trên máy bay riêng xa xỉ. Ảnh: Instagram Kim Kardashian

Kim Kardashian đang tận hưởng kỳ nghỉ Giáng sinh với gia đình trong biệt thự 60 triệu USD ở Los Angeles. Cô đã hoàn tất trang trí cho căn nhà với những dây đèn sáng rực xung quanh lối đi và những hàng cây từ cuối tháng 11.

Hôm 2/12, Kim gây chú ý trên đường phố New York khi xách túi Birkin lớn nhất từ trước tới nay trong bộ sưu tập của cô. Thiết kế làm từ da cá sấu, to như túi du lịch, giá 110.000 USD (gần 2,7 tỷ đồng).

Kim Kardashian trang trí biệt thự đón Giáng sinh Biệt thự của Kim trang trí đèn đón Giáng sinh. Video: Instagram Kim Kardashian

KimKardashian, 43 tuổi, là ngôi sao truyền hình thực tế Mỹ, được biết đến với chương trình Keeping Up With The Kardashians. Cô nổi tiếng tại Hollywood với hơn trăm triệu người theo dõi qua mạng xã hội. Theo Forbes, cô hiện có tài sản 1,7 tỷ USD. Năm 2019, cô sáng lập hãng thời trang Skims. Kim kết hôn Kanye West năm 2014 và chia tay năm 2021, có bốn con.

