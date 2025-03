Máy bay quay đầu vì phi công quên hộ chiếu

Chuyến bay của hãng United Airlines bay từ Los Angeles đến Thượng Hải phải quay đầu sau khi cất cánh hai tiếng do phi công để quên hộ chiếu, hôm 22/3.

Tin nhắn của hãng hàng không thông báo về sự việc với hành khách có nội dung: "chuyến bay của quý khách chuyển hướng đến San Francisco do sự cố bất ngờ liên quan đến phi hành đoàn, cần thay người mới". Hãng cũng trấn an hành khách sẽ đưa họ đến Thượng Hải sớm nhất có thể cũng như gửi lời xin lỗi vì sự gián đoạn này cũng như đánh giá cao sự kiên nhẫn của khách hàng.

Các máy bay của hãng United Airlines đậu tại sân bay ở San Francisco, Mỹ. Ảnh: Stuff

Trong bài đăng trên diễn đàn nổi tiếng thế giới Reddit, một hành khách được cho là có mặt trên chuyến bay hôm đó cho biết: "Chúng tôi ngồi chờ trên máy bay và thắc mắc về nguyên nhân. Sau đó một phi công rời buồng lái, họ nói rằng một phi công bỏ quên hộ chiếu. Chuyện như đùa". Người này nói thêm phi công quên hộ chiếu thông báo "chịu hoàn toàn trách nhiệm về sai lầm".

Hành khách trên chuyến bay được tặng phiếu ăn trị giá 15 USD. Hãng hàng không cũng điều một phi công mới lên thay thế, chuyến bay hạ cánh muộn hơn lịch trình 6 tiếng.

Ben Schlappig, người điều hành website hàng không One Mile At A Time, gọi đây là "sai lầm đáng xấu hổ". "Khi bạn lên chuyến bay quốc tế, nhân viên kiểm soát cửa lên máy bay sẽ kiểm tra hộ chiếu cùng vé rồi mới cho khách lên. Họ nên làm vậy với cả tổ bay", website hàng không A View From The Wing viết và cho biết sự cố tương tự đã xảy ra vào năm 2024, trên một chuyến bay của Delta.

Anh Minh (Theo Stuff)