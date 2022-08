Máy bay quay đầu để cấp cứu hành khách

Máy bay của Vietnam Airlines rời Hà Nội đi Tokyo, Nhật Bản phải quay lại sân bay Nội Bài để cấp cứu một bé trai gặp vấn đề sức khoẻ.

Máy bay Boeing 787 thực hiện chuyến bay VN384 với 145 hành khách khởi hành đúng lịch trình từ sân bay Nội Bài, sáng 8/8. Sau hơn 1 giờ 45 phút bay, khi đến khu vực Nam Ninh (Trung Quốc), hành khách 10 tuổi, quốc tịch Nhật Bản bị chảy máu cam. Bé trai này đi cùng mẹ và chị gái.

Tổ tiếp viên lập tức hỗ trợ cấp cứu cháu bé và thông báo tìm bác sỹ trên máy bay. Tuy nhiên, hành khách chảy máu không ngừng nên tổ bay đã quyết định cho máy bay quay trở lại Nội Bài để nhận sự trợ giúp y tế từ mặt đất.

Sau khi máy bay hạ cánh, cháu bé được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện ở Hà Nội. Hiện sức khỏe của vị khách nhí đã ổn định.

Máy bay khởi hành lại, chậm hơn 4 giờ so với kế hoạch ban đầu. Hãng đã triển khai các phương án phục vụ khách nhỡ nối chuyến, đặt lại chuyến bay mới.

Tiếp viên trưởng Đoàn Thị Kim Thơ cho biết, do tình trạng của bé trai không an toàn, trên chuyến bay không có bác sĩ, trong khi đó hành trình đến Nhật còn 3,5 giờ, nhiều hơn 2 giờ so với quay về Nội Bài, nên tổ bay đã quyết định quay lại. "Chúng tôi rất vui khi được biết sức khoẻ của bé đã ổn định", nữ tiếp viên trưởng nói.

Theo đại diện Vietnam Airlines, máy bay phải quay đầu để cấp cứu hành khách ít xảy ra. Phụ thuộc vào tình huống nguy hiểm với hành khách, tổ bay được quyết định cho máy bay trở lại hoặc hạ cánh tại sân bay trên đường.

Anh Duy