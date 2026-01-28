Máy bay quân sự rơi ở Đăk Lăk, phi công thoát nạn

Máy bay huấn luyện gặp sự cố ở khu vực miền núi phường Đông Hòa (Phú Yên cũ), phi công nhảy dù thoát hiểm và được người dân cứu sống, sáng 28/1.

Theo TTXVN, một máy bay quân sự gặp sự cố trong quá trình bay huấn luyện. Khi phát hiện trục trặc kỹ thuật và không thể hạ cánh theo phương án thông thường, phi công đã chủ động điều khiển máy bay hướng về khu vực đồi núi, tránh xa khu dân cư.

Khu vực nghi máy bay rơi. Ảnh: Cao Nhi

Sau đó, phi công nhảy dù thoát khỏi máy bay và tiếp đất an toàn. Người dân địa phương cùng lực lượng chức năng nhanh chóng tiếp cận, hỗ trợ sơ cứu và đưa phi công đi cấp cứu.

Xác nhận với VnExpress, lãnh đạo tỉnh Đăk Lăk cho biết có vụ việc rơi máy bay quân sự ở phường Đông Hoà và địa phương đang phối hợp xử lý theo quy trình.

Sự việc xảy ra tại khu vực giáp ranh giữa xã Hòa Xuân và phường Đông Hòa, tỉnh Đăk Lăk.

