Máy bay năng lượng mặt trời lập kỷ lục độ cao

Phi công Raphael Domjan phá vỡ kỷ lục 15 năm khi cầm lái máy bay năng lượng mặt trời ở độ cao 9.521 m.

Máy bay SolarStratos với các tấm pin mặt trời trên bề mặt cánh. Ảnh: SolarStratos

Theo Interesting Engineering, phi công người Thụy Sĩ Raphael Domjan lập kỷ lục độ cao mới đối với máy bay điện sử dụng năng lượng mặt trời. Máy bay SolarStratos của Domjan cất cánh từ sân bay Sion ở tây nam Thụy Sĩ hôm 12/8, đạt độ cao 9.521 m. Kỷ lục trước đó là 9.235 m, được thiết lập năm 2010 bởi máy bay Solar Impulse do phi công Andre Borschberg cầm lái. Domjan sử dụng nhiệt từ không khí ấm để bay cao. Ở độ cao hành trình, anh thậm chí còn bay ngang qua một máy bay chở khách.

Dữ liệu bay sẽ được gửi tới Liên đoàn Thể thao Hàng không Thế giới để xác nhận. Nếu thành công, nhóm của Domjan sẽ lên kế hoạch cho chuyến bay sử dụng năng lượng mặt trời có người lái đầu tiên vào tầng bình lưu (1.200 m). Domjan đặt mục tiêu trở thành người đầu tiên lái máy bay năng lượng mặt trời lên cao hơn 10.000 m.

SolarStratos là máy bay một cánh quạt gắn ở mặt trước làm từ sợi carbon. Phương tiện dài 9,6 m và có sải cánh 24,8 m, chứa 22 m2 tấm pin mặt trời cao cấp. Nó có thể cất cánh ở tốc độ 50 km/h và có tốc độ tối đa 140 km/h, tốc độ hành trình vào khoảng 80 km/h.

Domjan có nhiều kinh nghiệm điều khiển phương tiện năng lượng mặt trời. Năm 2012, anh là người đầu tiên đi khắp thế giới trên chiếc thuyền chạy hoàn toàn bằng năng lượng mặt trời. Trước chuyến bay lập kỷ lục, Domjan hoàn thành chuyến bay khởi động hôm 31/7 với độ cao 6.589 m. Máy bay SolarStratos phải tuân thủ những quy định nghiêm ngặt. Bộ pin cần được sạc đầy năng lượng mặt trời trước khi cất cánh. Máy bay phải hạ cánh với 16% thời lượng pin và tất cả năng lượng mà phương tiện sử dụng phải đến từ pin mặt trời.

An Khang (Theo Interesting Engineering/CBS News)