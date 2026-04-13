Máy bay Mỹ trở về từ Trung Đông dán hàng loạt băng dính trên thân

Một máy bay tiếp dầu KC-135 của Mỹ từ Trung Đông quay về căn cứ Mildenhall ở Anh để sửa chữa, trên thân phi cơ dán hàng chục miếng băng dính chuyên dụng.

Hình ảnh được công bố ngày 12/4 cho thấy một máy bay tiếp dầu KC-135R Mỹ đáp xuống căn cứ không quân Mildenhall ở Anh với nhiều miếng băng dính dán trên thân. Đây là loại băng dính nhôm hàng không chuyên dụng được dùng để khắc phục tạm những hư hỏng không quá nghiêm trọng trên bề mặt tới khi máy bay được sửa chữa đầy đủ.

"Các vết hư hại này nhiều khả năng do mảnh đạn gây ra. Rất có thể đây là một trong những máy bay tiếp dầu của Mỹ bị hư hại sau khi Iran tập kích căn cứ Prince Sultan ở Arab Saudi tháng trước", biên tập viên Tyler Rogoway của chuyên trang quân sự Mỹ War Zone nhận định.

Máy bay tiếp dầu Mỹ trở về từ Trung Đông dán chi chít băng dính Máy bay tiếp dầu KC-135 tại căn cứ không quân Mildenhall, Anh ngày 12/4. Video: Instagram/marklynham

Iran ngày 27/2 phóng tên lửa đạn đạo vào căn cứ Prince Sultan, phá hủy ít nhất một máy bay cảnh báo sớm Boeing E-3 và một máy bay tiếp dầu KC-135, làm hư hại một số phi cơ khác. Tuy nhiên, tới nay chưa rõ mức độ thiệt hại chi tiết và ảnh hưởng của vụ tấn công đến năng lực của quân đội Mỹ trong khu vực.

"Máy bay tiếp dầu KC-135 là khí tài quý giá của quân đội Mỹ, do nhu cầu sử dụng lớn và tuổi đời của chúng đã cao", Rogoway cho biết. "Điểm tích cực trong việc này là lực lượng Mỹ có khả năng tạm sửa chữa chiếc KC-135 ngay tại hiện trường, điều mang ý nghĩa quan trọng nếu một cuộc xung đột lớn hơn nổ ra trong tương lai".

Máy bay tiếp dầu KC-135 bay trên căn cứ không quân Mildenhall, Anh ngày 12/4. Ảnh: TWZ

Kai Greet, biên tập viên chuyên trang quân sự Aviationist, cho biết sau khi căn cứ Prince Sultan bị tập kích, Mỹ đã rút một số máy bay KC-135 đang được niêm cất, chuyển tới căn cứ Tinker để khôi phục năng lực hoạt động.

"Điều này cho thấy một số chiếc KC-135 bị hư hại trên chiến trường sẽ không sớm quay lại hoạt động, hoặc có thể không bao giờ bay trở lại", Greet nhận định. "Sau khi trở về Mỹ, chiếc KC-135 sẽ được kiểm tra rồi trải qua đợt đại tu lớn để sửa chữa hư hỏng nếu điều này khả thi và tiết kiệm chi phí".

Bộ tư lệnh Trung tâm (CENTCOM), cơ quan đặc trách hoạt động của quân đội Mỹ tại Trung Đông, chưa bình luận về thông tin liên quan chiếc KC-135 trên.

Máy bay tiếp dầu KC-135 với băng dính dán trên thân tại căn cứ không quân Mildenhall, Anh ngày 12/4. Ảnh: Aviationist

KC-135 được chế tạo trên nguyên mẫu Boeing 767-80, được biên chế tháng 6/1957 và hoạt động cho tới nay, với tổng cộng 803 chiếc đã xuất xưởng. Quân đội Mỹ đang thay thế dần KC-135 bằng KC-46, song mẫu máy bay tiếp dầu mới này nhiều lần xảy ra sự cố.

Máy bay KC-135 thường có tổ lái 3 người, bao gồm hai phi công, kỹ thuật viên vận hành cần tiếp dầu, đôi khi có thêm một hoa tiêu tùy vào nhiệm vụ. Máy bay có tốc độ tối đa hơn 900 km/h, tầm bay 2.400 km khi mang theo 68 tấn nhiên liệu để tiếp cho phi cơ khác.

Quân đội Mỹ tính tới tháng 9/2024 sở hữu 376 chiếc KC-135, trong đó 151 máy bay thuộc biên chế không quân, 163 chiếc của Vệ binh Quốc gia và 62 chiếc của lực lượng dự bị không quân. Không rõ bao nhiêu chiếc trong số này sẵn sàng chiến đấu.

Nguyễn Tiến (Theo Aviationist, AFP, AP, War Zone)