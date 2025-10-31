Máy bay Mỹ gặp sự cố, giảm độ cao hơn 5.000 m trong 5 phút

Máy bay JetBlue phải hạ cánh khẩn cấp ở bang Florida, sau khi đột ngột giảm độ cao do trục trặc kỹ thuật trên hành trình từ Mexico đến Mỹ.

Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) cho biết sự cố xảy ra chiều 30/10, khi máy bay Airbus A320 của hãng hàng không JetBlue xin hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay Tampa ở bang Florida do phát hiện sự cố kỹ thuật. Hãng JetBlue sau đó xác nhận máy bay gặp vấn đề điều khiển dẫn tới mất độ cao đột ngột, nhưng không nêu chi tiết.

Dữ liệu trên trang theo dõi hàng không dân sự FlightRadar24 cho thấy máy bay duy trì độ cao 10.600 m, nhưng giảm xuống chỉ còn khoảng 5.400 m trong vòng 5 phút. Mức độ giảm này tương đương gần 1.100 m mỗi phút, trong khi máy bay dân dụng thường chỉ hạ độ cao với tốc độ không quá 300-600 m mỗi phút.

Truyền thông địa phương dẫn nguồn tin trong lực lượng cứu hỏa cho hay 15-20 người trên máy bay đã phải nhập viện, không ai gặp nguy hiểm tính mạng. FAA đang điều tra nguyên nhân dẫn đến sự cố, chiếc A320 đã bị đình chỉ khai thác để kiểm tra.

Máy bay của hãng hàng không JetBlue hạ cánh tại Florida vào tháng 10. Ảnh: Reuters

Trang tin hàng không Simple Flying dẫn lời một người tự xưng là hành khách trên chuyến bay nói rằng "phi cơ đột ngột chúi mũi trong khoảng hơn 30 giây", khiến mọi đồ vật và tiếp viên bị hất lên trần khoang khách, gây nên cảnh hỗn loạn. "Mọi người hoảng loạn và la hét. Cảm giác như máy bay đang lao thẳng xuống đất", người này cho hay.

Tổ lái trước đó thông báo thời tiết hoàn toàn bình thường, khiến các chuyên gia loại trừ khả năng máy bay mất kiểm soát vì nhiễu động không khí, đồng thời nêu giả thuyết sự cố bắt nguồn từ lỗi động cơ hoặc trục trặc hệ thống điều khiển tự động.

Các sự cố liên quan đến mất độ cao đột ngột đã xảy ra nhiều trong năm nay. Hồi tháng 7, một chuyến bay của hãng hàng không Delta Air Lines từ Mỹ đến Hà Lan cũng phải chuyển hướng sau khi gặp nhiễu động mạnh, làm 25 người bị thương.

Thanh Danh (Theo Reuters, Fox, SimpleFlying)