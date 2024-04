Máy bay Mỹ được cấp phép bay siêu thanh

Giấy phép mới từ FAA sẽ cho phép mẫu máy bay phản lực của Boom Supersonic bay ở tốc độ Mach 1 và cao hơn.

XB-1 sẽ bay thử ở tốc độ siêu thanh trong những thử nghiệm sắp tới. Ảnh: Boom

Công ty Boom Supersonic ở Colorado được Cục quản lý hàng không liên bang Mỹ (FAA) cấp phép bay ở tốc độ trên Mach 1 (1.235 km/h) trong các chuyến bay thử nghiệm với máy bay phản lực siêu thanh XB-1. Những chuyến bay này dự kiến diễn ra trong năm nay trên Hành lang siêu thanh Black Mountain ở Mojave, California, Space hôm 18/4 đưa tin.

Máy bay XB-1 hình tam giác cất cánh lần đầu tiên vào ngày 22/3/2024 từ Cảng hàng không vũ trụ Mojave. Hiện nay, phương tiện có thể bay siêu thanh ở tổ hợp của Boom tại California khi sẵn sàng hoàn toàn. Giai đoạn bay thử nghiệm tiếp theo sẽ diễn ra bên trong Hành lang siêu thanh Black Mountain cũng như một phần của Hành lang siêu thanh độ cao lớn gần đó, trong không phận R-2515, khu vực nổi tiếng với những hoạt động hàng không siêu thanh quân sự và nghiên cứu.

Trong chuyến bay của XB-1 tháng trước, mẫu máy bay phản lực do phi công thử nghiệm Bill "Doc" Shoemaker của Boom cầm lái trong khi phi công Tristan "Geppetto" Brandenburg điều khiển máy bay T-38 đuổi theo để quan sát và theo dõi XB-1 trong không trung vì lý do an toàn. Giờ đây, họ đang háo hức chờ chuyến bay thứ hai nhằm kiểm tra càng đáp của máy bay cùng nhiều phần cứng khác.

"Chúng tôi dự kiến đưa máy bay tới góc tấn, đồng thời đánh giá khả năng bay liệng của nó. Đây cũng là lần đầu tiên hệ thống hỗ trợ cân bằng được sử dụng", Brandenburg chia sẻ.

Boom lên kế hoạch mở rộng tầm bay của XB-1 trước khi bay ở tốc độ siêu thanh để phân tích hiệu suất và khả năng xử lý xuyên suốt quá trình đạt tốc độ Mach 1 và cao hơn. XB-1 sẽ lần lượt bay ở tốc độ Mach 1,1, 1,2 và 1,3 (lần lượt là 1.358, 1.482, 1.605 km/h) trong 3 chuyến bay đầu tiên, theo Brandenburg.

An Khang (Theo Space)