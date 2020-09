Máy bay Mỹ chở hơn 200 người hỏng động cơ

Máy bay chở 212 người hạ cánh khẩn cấp vì một động cơ ngừng hoạt động sau khi khởi hành từ Honolulu.

Phi công chiếc Boeing 767-300 của hãng Atlas Air tuyên bố tình trạng khẩn cấp và quay đầu hạ cánh xuống sân bay ở Honolulu, thủ phủ bang Hawaii, Mỹ, tối 5/9. Video trên mạng xã hội cho thấy hành khách ngồi trong cabin tối đen như mực, trong khi chớp lửa không ngừng bùng lên từ động cơ gặp trục trặc.

Máy bay hạ cánh khẩn cấp vì hỏng động cơ Chớp lửa bùng lên từ động cơ chiếc Boeing 767-300 của hãng Atlas Air. Video: Twitter/Abc News

Debbi Coffey, phó chủ tịch kiêm giám đốc truyền thông của Atlas Air, trụ sở ở New York, cho hay một động cơ gặp sự cố và máy bay đã hạ cánh an toàn xuống sân bay quốc tế Daniel K. Inouye ở Honolulu. Mọi người trên máy bay đều an toàn sau sự cố.

"Chúng tôi luôn đặt an toàn lên ưu tiên hàng đầu và sẽ kiểm tra kỹ để xác định nguyên nhân", Coffey nói.

Hồng Hạnh (Theo AP)