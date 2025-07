Máy bay Mỹ chở 235 người bị cháy động cơ ngay sau khi cất cánh

MỹMáy bay của hãng Delta Air Lines, chở 226 hành khách và 9 thành viên tổ bay, bị cháy động cơ và phải hạ cánh khẩn tại bang California.

Sự việc xảy ra tại sân bay quốc tế Los Angeles, bang California của Mỹ, hôm 18/7 nhưng thông tin và hình ảnh chỉ được công bố ngày 20/7.

"Chuyến bay số hiệu DL446 đã quay lại Los Angeles ngay sau khi khởi hành do phát hiện có vấn đề ở động cơ bên trái máy bay. Không gì quan trọng hơn an toàn của hành khách và tổ bay, nên các phi công đã tuân thủ quy trình và trở về an toàn. Chúng tôi xin lỗi hành khách vì đã khiến kế hoạch đi lại của họ bị chậm trễ", phát ngôn viên hãng Delta Air Lines cho biết.

Video quay từ mặt đất cho thấy ngọn lửa bốc ra từ mặt dưới động cơ bên trái của chiếc Boeing 767, trong lúc phi cơ thu càng và tăng độ cao. "Ôi trời, chuyện gì đang xảy ra vậy. Không xong rồi mọi người ơi", Josh, một trong những người chứng kiến sự việc, nói trong video.

Máy bay Mỹ chở 235 người cháy động cơ giữa không trung Máy bay Delta Air Lines bị cháy động cơ hôm 18/7. Video: YouTube/LA Flights

Máy bay quay về hạ cánh an toàn sau khoảng 40 phút. Ngọn lửa dường như đã tắt khi chiếc Boeing 767 tiếp đất. Nhiều xe cứu hỏa được triển khai xung quanh khi nó lăn bánh trên đường băng.

Delta Air Lines cho biết trên máy bay khi đó có 9 thành viên tổ bay và 226 hành khách. Sau khi máy bay hạ cánh, hành khách được chuyển sang chuyến khác để tiếp tục hành trình.

Lực lượng cứu hỏa và đội bảo trì của Delta Air Lines đã kiểm tra máy bay sau sự cố. Cơ quan Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) đang điều tra sự việc. Nguyên nhân dẫn tới sự việc chưa được công bố.

Huyền Lê (Theo Fox News, People)