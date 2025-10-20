Máy bay Mỹ chở 140 người nứt kính chắn gió trên không

Giới chức Mỹ xác nhận máy bay Boeing 737 Max 8 của hãng United Airlines phải hạ cánh khẩn xuống thành phố Salt Lake do nứt kính chắn gió trên không.

"Chuyến bay mang số hiệu 1093 của United Airlines hạ cánh an toàn tại thành phố Salt Lake hôm 15/10 để xử lý hư hại trên kính chắn gió nhiều lớp. Chúng tôi đã sắp xếp một máy bay khác đưa hành khách tới Los Angeles sau đó. Đội ngũ bảo trì đang làm việc để đưa máy bay hoạt động trở lại", đại diện hãng hàng không United Airlines xác nhận ngày 19/10.

Sự cố nứt kính chắn gió xảy ra với máy bay Boeing 737 Max 8 của hãng hàng không United Airlines khởi hành từ Denver, dự kiến tới sân bay quốc tế Los Angeles. Theo hãng hàng không, thời điểm chuyến bay gặp sự cố có khoảng 134 hành khách và 6 thành viên tổ bay.

Máy bay của hãng hàng không United Airlines tại San Francisco, California. Ảnh: Reuters

Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ (NTSB) hôm 19/10 cũng xác nhận đang điều tra về sự việc, cho biết rằng "kính chắn gió bị nứt của một chiếc Boeing 737-8 đang được gửi tới các phòng kiểm nghiệm của NTSB để kiểm tra". Cơ quan này nói thêm đang thu thập dữ liệu radar, thời tiết và thiết bị ghi âm buồng lái.

Giới chức Mỹ không phản hồi câu hỏi về việc liệu có người bị thương trên chuyến bay hay không. Một số hình ảnh chưa được kiểm chứng lan truyền trên mạng cho thấy một phi công với vài vết thương trên cánh tay, dường như bị mảnh kính cứa vào, hay tấm kính chắn gió bị hư hại ở góc phía trên.

United Airlines không xác nhận thông tin này, nhưng nhấn mạnh kính chắn gió máy bay được thiết kế để có thể hoạt động an toàn trong trường hợp bất cứ lớp nào của nó bị hư hại.

Hiện chưa rõ lý do kính chắn gió máy bay bị nứt, nhưng các chuyên gia hàng không cho rằng lỗi kỹ thuật hoặc tác động từ bên ngoài có thể gây ra sự cố. Một số người nêu giả thuyết máy bay va chạm với mảnh rác vũ trụ hoặc một thiên thạch nhỏ, nhưng giới chức Mỹ không xác nhận.

Trong tháng này, một máy bay của Delta Air Lines đã bị vỡ cửa sổ buồng lái và bị thủng phần mũi sau khi va chạm với chiếc máy bay khác cũng cùng hãng tại sân bay LaGuardia ở New York.

Ngọc Ánh (Theo Hill, CBS, NY Post)